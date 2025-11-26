Preparan "La Noche de las Peatonales"

El viernes 5 de diciembre se celebrará “La noche de las peatonales” en Resistencia. Los comercios del microcentro de la capital chaqueña estarán abiertos de 19 a 23 horas, donde se desarrollará un gran paseo cultural y comercial. Se podrá comprar con la tarjeta de crédito Tuya, en 4 cuotas sin interés con un 15% de bonificación y sin tope de reintegro.

El Gobierno Provincial y la Cámara de Comercio de Resistencia anuncian que el viernes 5 de diciembre, de 19 a 23 horas, llega “La Noche de las Peatonales” a la capital chaqueña. Se podrá pagar con la tarjeta de crédito Tuya del Nuevo Banco del Chaco (NBCh) en 4 cuotas sin interés con un 15% de bonificación, sin tope de reintegro.



La Noche de las Peatonales será un evento que transformará el centro de la ciudad en un gran paseo cultural y comercial, donde la peatonal y sus calles aledañas se llenarán de música en vivo, espectáculos, gastronomía, ferias y los comercios permanecerán abiertos.

En la oportunidad, el Ejecutivo provincial y la Cámara de Comercio invitan a los comerciantes de la peatonal y de las calles aledañas (comercios que se encuentren dentro de las avenidas Belgrano, San Martín, Rodríguez Peña y 9 de Julio) a sumarse a la propuesta.

La presentación del evento es encabezada por la subsecretaria de Trabajo Noelia Ibarra; el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; el vocal de la Cámara de Comercio, Juan Martín Alonzo; y la jefa del departamento de Tarjetas de Créditos del NBCh, Magalí Berman.

Alonzo explica que la propuesta comercial es una herramienta más que se pone a disposición de los comercios chaqueños. “Confiamos en que impulsará el consumo y trabajaremos para que sea una marca registrada en la provincia”, anticipa.



La subsecretaria Ibarra se refiere a La Noche de las Peatonales como el evento que cierra un año donde el gobierno chaqueño trabajó de forma articulada con el sector privado. “Con este evento buscamos reforzar las ventas de fin de año impulsando las diferentes opciones de financiamiento con los que cuenta la provincia”, apunta e invitó a los chaqueños a compartir una noche en familia o con amigos.

En esa misma línea, la representante del NBCh, indica que, “será un acontecimiento único que, con toda certeza, se repetirá durante los próximos años”.

Acompañan también desde el gobierno provincial: Verónica Mazzaroli, de Turismo; Martín Poccard, de la Agencia Chaco, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud y Patricio Amarilla, subsecretario de Industria, del Ministerio de la Producción.