La segunda audiencia de cesura en el caso Cecilia Strzyzowski se realiza este jueves en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. La jueza Dolly Fernández rechaza los pedidos de junta médica de la defensa del Clan Sena, que buscaba abrir la puerta a prisiones domiciliarias.
Preparan "La Noche de las Peatonales"
El viernes 5 de diciembre se celebrará “La noche de las peatonales” en Resistencia. Los comercios del microcentro de la capital chaqueña estarán abiertos de 19 a 23 horas, donde se desarrollará un gran paseo cultural y comercial. Se podrá comprar con la tarjeta de crédito Tuya, en 4 cuotas sin interés con un 15% de bonificación y sin tope de reintegro.
El Gobierno Provincial y la Cámara de Comercio de Resistencia anuncian que el viernes 5 de diciembre, de 19 a 23 horas, llega “La Noche de las Peatonales” a la capital chaqueña. Se podrá pagar con la tarjeta de crédito Tuya del Nuevo Banco del Chaco (NBCh) en 4 cuotas sin interés con un 15% de bonificación, sin tope de reintegro.
La Noche de las Peatonales será un evento que transformará el centro de la ciudad en un gran paseo cultural y comercial, donde la peatonal y sus calles aledañas se llenarán de música en vivo, espectáculos, gastronomía, ferias y los comercios permanecerán abiertos.
En la oportunidad, el Ejecutivo provincial y la Cámara de Comercio invitan a los comerciantes de la peatonal y de las calles aledañas (comercios que se encuentren dentro de las avenidas Belgrano, San Martín, Rodríguez Peña y 9 de Julio) a sumarse a la propuesta.
La presentación del evento es encabezada por la subsecretaria de Trabajo Noelia Ibarra; el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; el vocal de la Cámara de Comercio, Juan Martín Alonzo; y la jefa del departamento de Tarjetas de Créditos del NBCh, Magalí Berman.
Alonzo explica que la propuesta comercial es una herramienta más que se pone a disposición de los comercios chaqueños. “Confiamos en que impulsará el consumo y trabajaremos para que sea una marca registrada en la provincia”, anticipa.
La subsecretaria Ibarra se refiere a La Noche de las Peatonales como el evento que cierra un año donde el gobierno chaqueño trabajó de forma articulada con el sector privado. “Con este evento buscamos reforzar las ventas de fin de año impulsando las diferentes opciones de financiamiento con los que cuenta la provincia”, apunta e invitó a los chaqueños a compartir una noche en familia o con amigos.
En esa misma línea, la representante del NBCh, indica que, “será un acontecimiento único que, con toda certeza, se repetirá durante los próximos años”.
Acompañan también desde el gobierno provincial: Verónica Mazzaroli, de Turismo; Martín Poccard, de la Agencia Chaco, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud y Patricio Amarilla, subsecretario de Industria, del Ministerio de la Producción.
Instituciones educativas que contribuyen a la inclusión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad reciben reconocimiento por parte de la cartera educativa provincial. Este acto se realiza en el Parque Intercultural 2 de Febrero, en el marco de la Expo Tec 2025.
Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.
Convocan a Audiencia Pública, para tratar la cesión de un predio al centro de salud de Villa Cristo Rey
Una Audiencia Pública para tratar la donación de un predio al centro de salud de Villa Río Cristo Rey está convocada por la Presidencia del Concejo Municipal de Resistencia. Se llevará a cabo el 2 de diciembre, desde las 8.30 horas.
Nuevas restricciones al tránsito se producirán en Resistencia habrá esta semana. Esto como parte del Plan de Bacheo 2025.
Proponen el debate preelectoral entre los candidatos a intendente y a presidente del Concejo Municipal
Los concejales Ramón Romero y Analía Verón propone establecer la obligatoriedad del debate público preelectoral entre los candidatos a intendente y presidente del Concejo Municipal de Resistencia.
Presupuesto municipal: Obras Públicas ofrece detalles en la comisión de Hacienda
La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Resistencia se reúne con concejales de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Ofrece especificaciones acerca de la conformación del Presupuesto 2026 de la ciudad.
Un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en la capital chaqueña se debatirá en dos audiencias públicas. Serán el 10 y 12 de diciembre, en Resistencia y Fontana, respectivamente.
Caso Cecilia: Inicia la audiencia de cesura
Inicia la audiencia de cesura en el Caso Cecilia Strzyzowsky. Emerenciano Sena es el único de los seis imputados que está ausente, según su abogado defensor, por problemas de salud.
Aprueban el cambio en la conformación del Fondo de Alta Complejidad del Insssep
La Legislatura chaqueña redefine la conformación del Fondo de Alta Complejidad del Insssep. Lleva las contribuciones de los agentes de la administración pública provincial y municipal al 2% sobre las remuneraciones y al 2,5% para funcionarios de los tres Poderes del Estado.
