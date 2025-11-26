Convocan a Audiencia Pública, para tratar la cesión de un predio al centro de salud de Villa Cristo Rey

Una Audiencia Pública para tratar la donación de un predio al centro de salud de Villa Río Cristo Rey está convocada por la Presidencia del Concejo Municipal de Resistencia. Se llevará a cabo el 2 de diciembre, desde las 8.30 horas.

Convocatoria a Audiencia Pública para tratar la donación de un predio al centro de salud de Villa Río Cristo Rey

La Presidencia del Concejo Municipal de Resistencia convoca a una audiencia pública para el 2 de diciembre, a partir de las 8.30 horas, en el recinto de la Cámara de Diputados del Chaco, a fin de tratar el proyecto de donación a los actuales ocupantes del predio donde funciona el Centro de Salud de Villa Cristo Rey.

 

La iniciativa propone desafectar del dominio público para incorporar al dominio privado comunal este terreno, propuesta aprobada en primera lectura por los ediles y que necesita el proceso de audiencia para luego ser tratada nuevamente.

 

Para ello, está abierta la inscripción para los interesados en participar de esta audiencia, pudiendo registrarse desde este martes 25 de noviembre, hasta el 1 de diciembre inclusive, en avenida Italia 150, de 8 a 12 horas.

SAMEEP-25-11-26-01

Estiman baja presión de agua

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.

