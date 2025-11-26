Convocan a Audiencia Pública, para tratar la cesión de un predio al centro de salud de Villa Cristo Rey

Convocatoria a Audiencia Pública para tratar la donación de un predio al centro de salud de Villa Río Cristo Rey

La Presidencia del Concejo Municipal de Resistencia convoca a una audiencia pública para el 2 de diciembre, a partir de las 8.30 horas, en el recinto de la Cámara de Diputados del Chaco, a fin de tratar el proyecto de donación a los actuales ocupantes del predio donde funciona el Centro de Salud de Villa Cristo Rey.

La iniciativa propone desafectar del dominio público para incorporar al dominio privado comunal este terreno, propuesta aprobada en primera lectura por los ediles y que necesita el proceso de audiencia para luego ser tratada nuevamente.





Para ello, está abierta la inscripción para los interesados en participar de esta audiencia, pudiendo registrarse desde este martes 25 de noviembre, hasta el 1 de diciembre inclusive, en avenida Italia 150, de 8 a 12 horas.