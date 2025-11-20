Presupuesto municipal: Obras Públicas ofrece detalles en la comisión de Hacienda

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Resistencia se reúne con concejales de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Ofrece especificaciones acerca de la conformación del Presupuesto 2026 de la ciudad.

Secretaría de Obras Públicas municipal se reúne con concejales de la comisión de Hacienda y Presupuesto

Ante los miembros de la comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Resistencia, la Secretaría de Obras Públicas brinda detalles y evacúa dudas en relación al proyecto de ordenanza del Presupuesto Anual para el ejercicio 2026

 

 

Cabe señalar que el monto estimativo del presupuesto 2026 de la Municipalidad de Resistencia es de 196 mil millones de pesos.

 

“Fue una muy linda reunión donde intercambiamos ideas, respondimos a las preguntas en relación a cuál fue el criterio del proyecto que tenemos adelante”, señala Luis Zarabozo, titular de esta dependencia municipal.

 

 

“Hubo aporte de ambos lados para esta charla, quedaron conformes, se notó la buena predisposición y hasta se presentaron propuestas, esto hace a la buena convivencia”, destaca.

