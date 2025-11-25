Nuevos cortes de calle para esta semana

Te puede interesar

Presupuesto municipal: Obras Públicas ofrece detalles en la comisión de Hacienda Chaco On Line Actualidad - Ciudad La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Resistencia se reúne con concejales de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Ofrece especificaciones acerca de la conformación del Presupuesto 2026 de la ciudad.

Debatirán nuevos precios del boleto Chaco On Line Actualidad - Ciudad Un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en la capital chaqueña se debatirá en dos audiencias públicas. Serán el 10 y 12 de diciembre, en Resistencia y Fontana, respectivamente.

Carpincho Macho enfrenta una nueva jornada sin agua Chaco On Line Actualidad - Ciudad Resistencia amanece con reclamos. En el barrio Carpincho Macho, los vecinos se organizan, se comunican, se quejan. La falta de agua se vuelve rutina, y la paciencia se agota. SAMEEP responde con camiones cisterna, pero el alivio es parcial. Las familias esperan, baldes en mano, mientras el calor chaqueño aprieta.