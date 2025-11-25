Nuevos cortes de calle para esta semana

Nuevas restricciones al tránsito se producirán en Resistencia habrá esta semana. Esto como parte del Plan de Bacheo 2025.

Bacheo-25-11-25-01
Cortes de tránsito para esta semana

La Municipalidad de Resistencia y la Dirección de Vialidad Provincial, dan a conocer que esta semana, en el marco del Plan de Bacheo 2025 y de trabajos de reparación de desagües, habrá circulación restringida de tránsito. Las arterias intervenidas son las siguientes:

 

Marcelo T. de Alvear, entre Raúl B. Díaz y Roberto Mora.

Lisandro de la Torre, entre Arturo Illia y Obligado.

Hipólito Yrigoyen del 700 al 800.

Desvíos habilitados: 

Yrigoyen y Vélez Sárfield.

Brown y José Hernández.

