Caso Cecilia: Inicia la audiencia de cesura

En la sala de audiencia de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia se desarrolla la primera jornada de la cesura en la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio". Durante la audiencia las partes realizan distintos planteos a la jueza técnica Dolly Fernández. Luego pasan a un cuarto intermedio hasta mañana jueves 27, a las 9 horas.

Están presentes cinco de los seis imputados declarados culpables por el jurado popular el 15 de noviembre: César Sena, como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género; Marcela Acuña, como partícipe primaria; Fabiana González y Gustavo Obregón como responsables de encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo, culpable de encubrimiento simple. En tanto que Emerenciano Sena, declarado culpable como partícipe primario, no asiste debido a un problema de salud según argumentan defensores.



Las partes son representadas por el Equipo Fiscal Especial conformado por el fiscal de Cámara, Juan Martín Bogado, junto a los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez y las querellas a cargo de Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, y Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad. Mientras que los defensores son: Gabriela Tomljenovic y Celeste Segovia por César Sena; Ricardo Osuna y Olga Mongelós por Emerenciano Sena; la defensora oficial Nº 12, Celeste Ojeda, como representante de Marcela Acuña; Elena Puente y Orlando Peralta por Fabiana González y Gustavo Obregón y Mónica Sánchez y Lucas Santa Cruz por Gustavo Melgarejo.