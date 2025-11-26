Aprueban el cambio en la conformación del Fondo de Alta Complejidad del Insssep

La Legislatura chaqueña redefine la conformación del Fondo de Alta Complejidad del Insssep.  Lleva las contribuciones de los agentes de la administración pública provincial y municipal al 2% sobre las remuneraciones y al 2,5% para funcionarios de los tres Poderes del Estado.

En la sesión ordinaria N° 17, la Cámara de Diputados del Chaco aprueba la modificación del artículo 37 de la Ley 800-H, que redefine los aportes al Fondo de Alta Complejidad.

 

La ley establece un aporte personal del 2% sobre las remuneraciones de los agentes de la administración pública provincial y municipal, y del 2,5% para funcionarios electivos y cargos de conducción superior de los tres Poderes del Estado.

 

 

Asimismo, determina una contribución del Estado Provincial, municipios, ECOM Chaco S.A. y el Fondo de Jubilaciones del InSSSeP del 2% para agentes y del 2,5% para funcionarios alcanzados por la norma.

Reconocen tareas de inclusión en instituciones educativas

Instituciones educativas que contribuyen a la inclusión de niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad reciben reconocimiento por parte de la cartera educativa provincial. Este acto se realiza en el Parque Intercultural 2 de Febrero, en el marco de la Expo Tec 2025.

Estiman baja presión de agua

Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.

Aptasch va a paro el miércoles 26

Aptasch convoca a un paro de 24 horas para este miércoles 26, en reclamo por una recomposición salarial urgente. Realizará una concentración en la plaza 25 de Mayo frente al Mástil de avenida 9 de Julio, desde las 10 horas.

Meneses, nuevo presidente del Insssep

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero recibe a las nuevas autoridades del Insssep. Rafael Meneses, flamante presidente junto a Fernando Alesso concurren a la Casa de Gobierno, oficializando la renovación de la conducción del organismo.

Caso Cecilia: Inicia la audiencia de cesura

Inicia la audiencia de cesura en el Caso Cecilia Strzyzowsky. Emerenciano Sena es el único de los seis imputados que está ausente, según su abogado defensor, por problemas de salud.

Estiman baja presión de agua

Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.

