Aprueban el cambio en la conformación del Fondo de Alta Complejidad del Insssep

En la sesión ordinaria N° 17, la Cámara de Diputados del Chaco aprueba la modificación del artículo 37 de la Ley 800-H, que redefine los aportes al Fondo de Alta Complejidad.

La ley establece un aporte personal del 2% sobre las remuneraciones de los agentes de la administración pública provincial y municipal, y del 2,5% para funcionarios electivos y cargos de conducción superior de los tres Poderes del Estado.

Asimismo, determina una contribución del Estado Provincial, municipios, ECOM Chaco S.A. y el Fondo de Jubilaciones del InSSSeP del 2% para agentes y del 2,5% para funcionarios alcanzados por la norma.