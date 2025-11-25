Fin de semana XL: Chaco con niveles moderados de ocupación turística

Niveles moderados de ocupación se registran durante el fin de semana XL, según un informe de CAME. El gasto promedio es de $65 mil pesos.

Festival-Chaco-Vibra-25-11-25-01
Festival Chaco Vibra

Un relevamiento realizado por CAME acerca del impacto del turismo durante el fin de semana XL muestra que Chaco ha presentado niveles moderados de ocupación (54,4%), la provincia se mueve  con mucho turismo interno y regional. La Región Litoral, que concentra la mayor oferta de plazas, impulsa el movimiento con una ocupación del 73,1%, mientras que la Región Centro-Sudoeste alcanza el 55% y la Región Impenetrable llega al 35%, reflejando la estacionalidad propia de sus destinos y el peso relativo que cada zona tiene en la estructura provincial. Este desempeño está influenciado por las características del flujo turístico chaqueño, que funciona en gran medida como destino de paso, con visitantes que suelen viajar sin reservas previas y que optan por estadías breves. 

 

El gasto promedio diario por turista se estima en $ 65.000, mientras que la estadía promedio se ubica en los dos días. El fin de semana presenta una nutrida agenda cultural y recreativa, especialmente en Resistencia, donde se desarrollan el festival Chaco Vibra, diversas ferias regionales y la Feria Navideña en el Paseo de los Artesanos. También se desarrollan actividades en el interior provincial, como la Muestra Anual de Escuelas de Danza en Hermoso Campo y el evento Cumbiódromo Ft Bemore en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia. 

 

Festival-Chaco-Vibra-25-11-25-02

 

Más allá del calendario cultural, los visitantes aprovechan los atractivos naturales y patrimoniales característicos de la provincia, destacándose El Impenetrable, uno de los territorios de biodiversidad más singulares del país, ideal para safaris fotográficos, avistaje de fauna chaqueña y experiencias de turismo de naturaleza; así como el perfil artístico de la capital, reconocida como la Ciudad de las Esculturas, con circuitos urbanos y paseos ribereños que complementan la oferta del fin de semana.

Nuevas-autoridades-Rafael-Meneses-25-11-19-01

Meneses, nuevo presidente del Insssep

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero recibe a las nuevas autoridades del Insssep. Rafael Meneses, flamante presidente junto a Fernando Alesso concurren a la Casa de Gobierno, oficializando la renovación de la conducción del organismo.

Leandro-Zdero-Manuel-Adorni-25-11-17-01

Zdero se reúne con Adorni y Santilli

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero mantiene una reunión con el jefe de gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Acuerdan una agenda común relacionados con el fortalecimiento de los sectores productivos, industriales y del sector privado.

