Fin de semana XL: Chaco con niveles moderados de ocupación turística
Un relevamiento realizado por CAME acerca del impacto del turismo durante el fin de semana XL muestra que Chaco ha presentado niveles moderados de ocupación (54,4%), la provincia se mueve con mucho turismo interno y regional. La Región Litoral, que concentra la mayor oferta de plazas, impulsa el movimiento con una ocupación del 73,1%, mientras que la Región Centro-Sudoeste alcanza el 55% y la Región Impenetrable llega al 35%, reflejando la estacionalidad propia de sus destinos y el peso relativo que cada zona tiene en la estructura provincial. Este desempeño está influenciado por las características del flujo turístico chaqueño, que funciona en gran medida como destino de paso, con visitantes que suelen viajar sin reservas previas y que optan por estadías breves.
El gasto promedio diario por turista se estima en $ 65.000, mientras que la estadía promedio se ubica en los dos días. El fin de semana presenta una nutrida agenda cultural y recreativa, especialmente en Resistencia, donde se desarrollan el festival Chaco Vibra, diversas ferias regionales y la Feria Navideña en el Paseo de los Artesanos. También se desarrollan actividades en el interior provincial, como la Muestra Anual de Escuelas de Danza en Hermoso Campo y el evento Cumbiódromo Ft Bemore en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia.
Más allá del calendario cultural, los visitantes aprovechan los atractivos naturales y patrimoniales característicos de la provincia, destacándose El Impenetrable, uno de los territorios de biodiversidad más singulares del país, ideal para safaris fotográficos, avistaje de fauna chaqueña y experiencias de turismo de naturaleza; así como el perfil artístico de la capital, reconocida como la Ciudad de las Esculturas, con circuitos urbanos y paseos ribereños que complementan la oferta del fin de semana.
Durante el fin de semana XL por el Día de la Soberanía Nacional se han desplazado 1.694.000 turistas por la Argentina, 21% más que el año pasado, según un informe de CAME. Estos días, los turistas desembolsan $ 355.789 millones, un aumento del 34% en el gasto total.
