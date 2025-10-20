Fracasa la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la Legislatura chaqueña. Espera el tratamiento el pedido de declaración de la emergencia sanitaria; energética; alimentaria, salarial de los trabajadores estatales y del transporte.
La Mississippi llega a Resistencia y Corrientes
La Mississippi tendrá dos presentaciones en el NEA. A 30 años de “Bagayo”, disco emblemático del blues argentino, estará el viernes 7 en Corrientes y el sábado 8 en Resistencia.Espectáculos - MúsicaChaco On Line
La Mississippi, una de las bandas emblemáticas del blues argentino, llega al NEA con dos presentaciones imperdibles: el viernes 7 de noviembre en el Salón Gran Paraná (Corrientes) y el sábado 8 de noviembre en la Casa de las Culturas (Resistencia). Las entradas se pueden adquirir online a través de eventiva.com.ar y en los puntos de venta oficiales ubicados en Óptica del Sol (Colón 98, Resistencia) y en Que Sea Rock (Pellegrini 1501, Corrientes).
La Mississippi-San Cayetano
El grupo liderado por Ricardo Tapia celebra los 30 años de “Bagayo”, su segundo disco de estudio y una pieza clave en la historia del blues nacional. Editado en 1995, el álbum consolida el sonido inconfundible de La Mississippi, con canciones como “Un trago para ver mejor”, “Café Madrid” y “San Cayetano”, clásicos del género.
La Mississippi- Bagayo (Album completo)
La Mississippi ft. Facundo Toro- Ahora Vengo
Con más de tres décadas de trayectoria, La Mississippi se mantiene como una referencia indiscutida del rock y el blues argentino. Han recorrido escenarios de todo el país y compartido cartel con artistas internacionales, siempre fieles a su estilo y a su conexión con el público.
