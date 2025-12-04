Motomandados reclaman ampliación de las ordenanzas al transporte de aplicaciones

La Cooperativa de Motomandados manifiesta malestar por la reciente iniciativa que apunta a regular el servicio de plataformas de transporte. Reclama falta de ejecución y ampliación de las ordenanzas a las plataformas digitales

Actualidad - CiudadChaco On LineChaco On Line
Favio-Zerpa-Dario-Sardi-25-12-04-01
Favio Zerpa de la Cooperativa de Motomandados con Darío Sardi

La Cooperativa de Motomandados, pioneros en el traslado de pasajeros en moto, expresa su profunda preocupación y malestar ante la reciente iniciativa de ordenanza destinada a regular el servicio de plataformas de transporte, y que no contempla de ninguna forma la modalidad motouber/moto-taxi.

 

 

Desde este sector consideran “inaceptable que, en un contexto donde la demanda de traslado y reparto en moto crece constantemente, el proyecto normativo ignore nuestra actividad. Esta omisión representa un claro abandono por parte del Estado hacia un colectivo que, día tras día, sostiene buena parte del servicio de movilidad urbana”, plantean.

 

 

Además, denuncian que “esta exclusión normativa se produce mientras se mantienen graves problemas de inseguridad y falta de control sobre quiénes operan en el rubro. Tal como alertaron desde la llegada de estas plataformas digitales”.

 

 

“La falta de regulación permite que personas sin carnet profesional ni antecedentes verificados trabajen mediante apps, lo que facilita situaciones de riesgo para usuarios y conductores”, exponen.

 

 

También sostienen que “es inaceptable que esta decisión se adopte sin dialogar con quienes trabajamos: muchas familias dependen exclusivamente de esta actividad. Al dejarnos fuera de la ordenanza, el Estado no solo niega derechos laborales básicos, sino que obliga a miles a mantenerse en la informalidad”.

 

 

Por lo expuesto, exigen “una inmediata convocatoria al sector —cooperativas, trabajadores y representantes de motoubers— para incluir nuestra actividad en la regulación que se discute”. 

 

 

En este sentido, reclaman reglas claras, control estatal efectivo, habilitación adecuada, seguro obligatorio, condiciones laborales dignas y políticas que prioricen la seguridad vial y los derechos de quienes trabajamos en moto.

 

 

"Exigimos el cumplimiento de las ordenanzas ya vigentes y que el sector de los motociclistas deje de ser la caja recaudatoria del municipio de Resistencia", declara Fabio Zerpa, presidente de la organización

Últimas noticias
Zitto Segovia-Charanda De La Libertad

Revalorizan a la Charanda

Chaco On Line
Sociedad

La Charanda tiene reconocimiento de la Legislatura chaqueña,  como patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Valora su preservación, documentación y difusión.

Ruta-carnavales-Chaco-2026-25-12-04-01

Capacitan para los carnavales

Chaco On Line
Cultura - Encuentros

Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco dan a conocer “Primer grito de carnaval”. Se trata de un  ciclo de capacitaciones, que darán en Casa de las Culturas el sábado 13 y domingo 14.

Te puede interesar
Camara-de-Comercio-de-Resistencia-La-Noche-de-las-Peatonales-25-12-02-01

Preparan "La Noche de las Peatonales"

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

La Cámara de Comercio de Resistencia reúne a comerciantes del microcentro para acordar detalles en la organización de “La Noche de las Peatonales”. Habrá muestra de arte; música en vivo; gastronomía regional; exhibición de autos clásicos y los negocios tendrán apertura extendida.

SAMEEP-25-11-26-01

Estiman baja presión de agua

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.

Lo más visto
Juramento-de-Rosario-Goitia-25-12-03-02

"Che que buena que está"

Chaco On Line
Actualidad - Nación

En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a  hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso

Ruta-carnavales-Chaco-2026-25-12-04-01

Capacitan para los carnavales

Chaco On Line
Cultura - Encuentros

Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco dan a conocer “Primer grito de carnaval”. Se trata de un  ciclo de capacitaciones, que darán en Casa de las Culturas el sábado 13 y domingo 14.

Boletín de noticias