El trabajo independiente en Chaco crece principalmente por la crisis del empleo formal. Más personas se vuelcan a oficios, servicios digitales y plataformas de reparto, aunque con altos niveles de precariedad.
Motomandados reclaman ampliación de las ordenanzas al transporte de aplicaciones
La Cooperativa de Motomandados manifiesta malestar por la reciente iniciativa que apunta a regular el servicio de plataformas de transporte. Reclama falta de ejecución y ampliación de las ordenanzas a las plataformas digitalesActualidad - CiudadChaco On Line
La Cooperativa de Motomandados, pioneros en el traslado de pasajeros en moto, expresa su profunda preocupación y malestar ante la reciente iniciativa de ordenanza destinada a regular el servicio de plataformas de transporte, y que no contempla de ninguna forma la modalidad motouber/moto-taxi.
Desde este sector consideran “inaceptable que, en un contexto donde la demanda de traslado y reparto en moto crece constantemente, el proyecto normativo ignore nuestra actividad. Esta omisión representa un claro abandono por parte del Estado hacia un colectivo que, día tras día, sostiene buena parte del servicio de movilidad urbana”, plantean.
Además, denuncian que “esta exclusión normativa se produce mientras se mantienen graves problemas de inseguridad y falta de control sobre quiénes operan en el rubro. Tal como alertaron desde la llegada de estas plataformas digitales”.
“La falta de regulación permite que personas sin carnet profesional ni antecedentes verificados trabajen mediante apps, lo que facilita situaciones de riesgo para usuarios y conductores”, exponen.
También sostienen que “es inaceptable que esta decisión se adopte sin dialogar con quienes trabajamos: muchas familias dependen exclusivamente de esta actividad. Al dejarnos fuera de la ordenanza, el Estado no solo niega derechos laborales básicos, sino que obliga a miles a mantenerse en la informalidad”.
Por lo expuesto, exigen “una inmediata convocatoria al sector —cooperativas, trabajadores y representantes de motoubers— para incluir nuestra actividad en la regulación que se discute”.
En este sentido, reclaman reglas claras, control estatal efectivo, habilitación adecuada, seguro obligatorio, condiciones laborales dignas y políticas que prioricen la seguridad vial y los derechos de quienes trabajamos en moto.
"Exigimos el cumplimiento de las ordenanzas ya vigentes y que el sector de los motociclistas deje de ser la caja recaudatoria del municipio de Resistencia", declara Fabio Zerpa, presidente de la organización.
Revalorizan a la Charanda
La Charanda tiene reconocimiento de la Legislatura chaqueña, como patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Valora su preservación, documentación y difusión.
Capacitan para los carnavales
Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco dan a conocer “Primer grito de carnaval”. Se trata de un ciclo de capacitaciones, que darán en Casa de las Culturas el sábado 13 y domingo 14.
Estiman baja presión de agua
Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.
Convocan a Audiencia Pública, para tratar la cesión de un predio al centro de salud de Villa Cristo Rey
Una Audiencia Pública para tratar la donación de un predio al centro de salud de Villa Río Cristo Rey está convocada por la Presidencia del Concejo Municipal de Resistencia. Se llevará a cabo el 2 de diciembre, desde las 8.30 horas.
Comercios del microcentro de Resistencia conmemorarán “La noche de las Peatonales” el viernes 5 de diciembre. En la oportunidad, se convertirá en un gran paseo cultural y de entretenimiento.
Nuevas restricciones al tránsito se producirán en Resistencia habrá esta semana. Esto como parte del Plan de Bacheo 2025.
Proponen el debate preelectoral entre los candidatos a intendente y a presidente del Concejo Municipal
Los concejales Ramón Romero y Analía Verón propone establecer la obligatoriedad del debate público preelectoral entre los candidatos a intendente y presidente del Concejo Municipal de Resistencia.
Paciente oncológico responsabiliza al InSSSeP, por falta de medicamentos
Afiliados al InSSSeP con enfermedades crónicas oncológicas reclaman por sus medicamentos , uno de los casos es de Hugo Coria, secretario general de NAGPEL ( Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo).Advierte que de no recibir esta semana los medicamentos elegirá una acción más agresiva.
"Che que buena que está"
En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso
Julieta Campos: "Por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”
La chaqueña Julieta Campos se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación, tras jurar “por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”
El diputado nacional Gerardo Cipolini se defiende ante las críticas por sus comentarios. “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, argumenta.
