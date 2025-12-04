Motomandados reclaman ampliación de las ordenanzas al transporte de aplicaciones

La Cooperativa de Motomandados, pioneros en el traslado de pasajeros en moto, expresa su profunda preocupación y malestar ante la reciente iniciativa de ordenanza destinada a regular el servicio de plataformas de transporte, y que no contempla de ninguna forma la modalidad motouber/moto-taxi.

Desde este sector consideran “inaceptable que, en un contexto donde la demanda de traslado y reparto en moto crece constantemente, el proyecto normativo ignore nuestra actividad. Esta omisión representa un claro abandono por parte del Estado hacia un colectivo que, día tras día, sostiene buena parte del servicio de movilidad urbana”, plantean.

Además, denuncian que “esta exclusión normativa se produce mientras se mantienen graves problemas de inseguridad y falta de control sobre quiénes operan en el rubro. Tal como alertaron desde la llegada de estas plataformas digitales”.

“La falta de regulación permite que personas sin carnet profesional ni antecedentes verificados trabajen mediante apps, lo que facilita situaciones de riesgo para usuarios y conductores”, exponen.

También sostienen que “es inaceptable que esta decisión se adopte sin dialogar con quienes trabajamos: muchas familias dependen exclusivamente de esta actividad. Al dejarnos fuera de la ordenanza, el Estado no solo niega derechos laborales básicos, sino que obliga a miles a mantenerse en la informalidad”.

Por lo expuesto, exigen “una inmediata convocatoria al sector —cooperativas, trabajadores y representantes de motoubers— para incluir nuestra actividad en la regulación que se discute”.

En este sentido, reclaman reglas claras, control estatal efectivo, habilitación adecuada, seguro obligatorio, condiciones laborales dignas y políticas que prioricen la seguridad vial y los derechos de quienes trabajamos en moto.

"Exigimos el cumplimiento de las ordenanzas ya vigentes y que el sector de los motociclistas deje de ser la caja recaudatoria del municipio de Resistencia", declara Fabio Zerpa, presidente de la organización.