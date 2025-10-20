Inscriben para Concursos de Traslado y Reincorporaciones

Inicia el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestro común de grado; Adultos y de Educación Física. Se extiende hasta el viernes 31.

Junta-de-Clasificacion-Nivel-Primario-25-10-20-01
Flyer de los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso

El Ministerio de Educación del Chaco, a través de las Juntas de Clasificación de nivel Primario  - Regiones 1 a 10-, hace saber que del 20 al 31 de octubre se realiza el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestros de grado común, maestros de grado Adultos y maestro especial de Educación Física, tal lo establecido en la Ley 647-E (Estatuto Docente).

 

 

Podrán inscribirse a través de la plataforma Tu Gobierno Digital, aplicación Sistema Integral de Educación (SIE). Por correo postal o de manera presencial, de 7 a 15 horas, en la sede Resistencia: Nave 1, Ministerio de Educación, Gob. Bosch 99, C.P 3500. Teléfono 0362-4414983 – Correo: [email protected].

 

 

En la sede Sáenz Peña: Chacabuco N° 310 (calle 5 esq.8), planta baja, C.P. 3.700. - Teléfono 364-467135 – Correo: [email protected]

