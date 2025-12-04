El trabajo independiente en Chaco crece principalmente por la crisis del empleo formal. Más personas se vuelcan a oficios, servicios digitales y plataformas de reparto, aunque con altos niveles de precariedad.
Revalorizan a la Charanda
La Charanda tiene reconocimiento de la Legislatura chaqueña, como patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Valora su preservación, documentación y difusión.SociedadChaco On Line
El proyecto de ley ha sido impulsado por organizaciones afrodescendientes y la diputada provincial Analía Flores y reconoce a la "Semba Litoraleña o Charanda"; se celebrará todos los 1 de septiembre de cada año, en homenaje al investigador Ertivio Acosta.
Este miércoles, la Legislatura declara patrimonio cultural inmaterial de la provincia a la "Semba Litoraleña o Charanda", una expresión afroguaraní con más de un siglo de historia en la región.
La iniciativa, impulsada por la diputada justicialista Analía Flores junto a la Sociedad del Tambor Asociación Civil Afrodescendiente, Awon Awo Ti Oké y el Departamento de Patrimonio Inmaterial del Instituto de Cultura del Chaco, se enmarca en la Ley Provincial 1400-E de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural.
La sanción por unanimidad de la Ley 4212 E, no solo otorga este reconocimiento, sino que también establece el 1 de septiembre de cada año como el "Día Provincial de la Charanda", fecha que conmemora el natalicio del profesor Ertivio Acosta, investigador clave en la reconstrucción de la historia afrochaqueña, a quien se le dedican más de 40 años de labor.
La Charanda, expresión traída desde el Congo y readaptada en el Litoral con instrumentos regionales, se desarrolla históricamente vinculada al culto de San Baltasar. Con influencias de pueblos originarios, afrobrasileñas y afrorioplatenses, adquirió un sonido único, diferenciándose de otras expresiones similares.
La sanción legislativa de la norma declara de interés provincial su preservación, documentación, difusión y revitalización, designando al Instituto de Cultura del Chaco como autoridad de aplicación para promover las acciones necesarias.
Este reconocimiento representa un paso significativo en la puesta en valor de una expresión cultural que ha sido componente fundamental de la identidad chaqueña y un acto de reparación histórica hacia la comunidad afrodescendiente de la provincia.
Con la promoción de Nuevo Banco del Chaco, el pago de servicios a través de la aplicación de NBCh24 será para que las personas que abonan sus impuestos y facturas puedan acceder a reintegros y premios. Se sortearán entre diciembre y febrero.
Motomandados reclaman ampliación de las ordenanzas al transporte de aplicaciones
La Cooperativa de Motomandados manifiesta malestar por la reciente iniciativa que apunta a regular el servicio de plataformas de transporte. Reclama falta de ejecución y ampliación de las ordenanzas a las plataformas digitales
Capacitan para los carnavales
Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco dan a conocer “Primer grito de carnaval”. Se trata de un ciclo de capacitaciones, que darán en Casa de las Culturas el sábado 13 y domingo 14.
El Instituto del Deporte muestra sus actividades, este jueves, en el Jaime Zapata
Este jueves 4 de diciembre, a partir de las 18 horas, el Instituto del Deporte Chaqueño llevará adelante una gran muestra de actividades deportivas y recreativas en el playón central del polideportivo Jaime Zapata. La propuesta, organizada por el área del polideportivo, será abierta al público con entrada libre y gratuita.
Día del Yaguareté: la especie más emblemática del país enfrenta una crisis sin precedentes
Al conmemorarse el Día del Yaguareté, Greenpeace hace un llamado urgente a proteger al mayor felino de Argentina, hoy amenazado por la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la falta de políticas efectivas que garanticen su supervivencia.
Junto a comunidades indígenas de Chaco, Incupo ha iniciado la construcción de cocinas a leña. Esta iniciativa apunta a mejorar las condiciones en que se preparan los alimentos y fortalecer así la salud y el bienestar de la población.
Buscan prevenir la ceguera diabética
Médicos oftalmólogos de todo el país atenderán este viernes 28 en forma gratuita a pacientes diabéticos. Es con el fin de detectar o descartar la presencia de retinopatía diabética, una enfermedad nociva para la salud visual que puede llevar a la ceguera.
El Juzgado de Faltas de Resistencia condena a un hombre a 30 días de arresto de cumplimiento efectivo, por acoso a una joven de 19 años. Asimismo, dispone que asista al Programa de Asistencia a Varones que hayan ejercido patrones abusivos, hechos de discriminación y violencias de todo tipo.
Dos nuevos operativos de donación de órganos se realizan en el hospital Perrando
Dos nuevos operativos de donación de órganos y tejidos se llevan adelante en el hospital Julio C Perrando, en Resistencia. Gracias a esto, dos pacientes de la provincia reciben un trasplante renal, en tanto otros dos, residentes en Buenos Aires y Santa Fe, recuperan la visión a través de trasplantes de córneas y otras dos están en proceso.
Paciente oncológico responsabiliza al InSSSeP, por falta de medicamentos
Afiliados al InSSSeP con enfermedades crónicas oncológicas reclaman por sus medicamentos , uno de los casos es de Hugo Coria, secretario general de NAGPEL ( Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo).Advierte que de no recibir esta semana los medicamentos elegirá una acción más agresiva.
"Che que buena que está"
En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso
Julieta Campos: "Por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”
La chaqueña Julieta Campos se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación, tras jurar “por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”
El diputado nacional Gerardo Cipolini se defiende ante las críticas por sus comentarios. “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, argumenta.
