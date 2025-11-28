Festival de música electrónica, en el Cecual

El 12 de diciembre se realizará una nueva edición del festival Resonancia, a partir de las 19.00, en el Centro Cultural Alternativo (Cecual), un encuentro que reunirá a referentes de la música experimental y la fusión electrónica del NEA y el arte sonoro.

Flyer del festival Resonancia

La jornada tendrá como cierre a Nación Ekeko, el reconocido proyecto de folktrónica de Diego Pérez que mezcla músicas latinoamericanas, de raíces andinas, con bases electrónicas. Además, habrá muestras de arte sonoro, animación y materiales producidos en los talleres regulares del espacio Resonancia. Las entradas ya están disponibles en https://www.passline.com/eventos/festival-resonancia.

 

 

 

La programación artística incluirá las presentaciones de Guazuncho (Corrientes); Bardo (Chaco); Zencilia Ming (Misiones) y Nación Ekeko (Buenos Aires) conformando una grilla que atraviesa la experimentación electrónica, la música de raíz y la creación audiovisual. El festival también marcará el cierre anual de los talleres de Resonancia, con exhibiciones abiertas al público.

 

 

 

Artistas invitados

 

● Bardo (Chaco)

El dúo de Agustina Smith y Nacho Flores que explora texturas electrónicas a partir

de síntesis analógica y digital. Su propuesta en vivo genera paisajes sonoros

hipnóticos y bailables.

 

Guazuncho (Corrientes)

El músico multiinstrumentista Iñaki Zubieta presenta una obra que amalgama

electrónica contemporánea con tradición litoraleña. Su universo sonoro combina

poesía del litoral, colores atmosféricos y una sensibilidad experimental particular.

 

Zencilia Ming (Misiones)

Artista interdisciplinario y autodidacta, que mezcla voces procesadas, beats

bailables, bajos secuenciados y grabaciones de campo con dispositivos electrónicos.

 

Nación Ekeko

El proyecto de Diego Pérez que combina músicas de raíz andina, latina y africana

con electrónica contemporánea. Su propuesta fusiona sonidos ancestrales con

house y techno, generando un viaje energético y sensorial.

 

 

Muestras y actividades

 

El festival será también la ocasión para compartir los trabajos desarrollados en los talleres regulares del espacio:

 

● Laboratorio de animación

A cargo de Nacho Flores, este espacio es un recorrido por prácticas de animación

tradicional y digital, donde predominan la experimentación, el juego y sobre todo el

proceso de creación colectiva.

● Taller Autoproducción sin miedo

Presentación de obras realizadas en este taller práctico, centrado en grabación,

edición y masterización de proyectos musicales desde home studios, incluyendo la grabación real de una banda.

 

Sobre Resonancia

 

 

Resonancia es un proyecto coordinado por el artista sonoro Nicolás Ojeda, músico,

productor y creador de paisajes sonoros. El espacio se dedica a la creación, investigación y difusión de arte sonoro y música experimental, con una intensa actividad formativa y artística que funciona en el centro cultural Ce.Cu.Al. El festival marca un cierre de año que

celebra su crecimiento y la comunidad que lo sostiene.

 

 

Entradas

 

 

Las entradas pueden adquirirse en Passline o de manera presencial en el CECUAL.

