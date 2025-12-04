El trabajo independiente en Chaco crece principalmente por la crisis del empleo formal. Más personas se vuelcan a oficios, servicios digitales y plataformas de reparto, aunque con altos niveles de precariedad.
Crece el trabajo informal en Chaco
El trabajo independiente en Chaco crece principalmente por la crisis del empleo formal. Más personas se vuelcan a oficios, servicios digitales y plataformas de reparto, aunque con altos niveles de precariedad.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
📊 Panorama actual del trabajo independiente en Chaco
• Caída del empleo formal: En el Gran Resistencia, la tasa de actividad baja a 43,6% en el primer trimestre de 2025, con un aumento del desempleo.
• Expansión del cuentapropismo: Ante la falta de puestos registrados, crece el número de trabajadores que se desempeñan como monotributistas, freelancers o en oficios tradicionales (albañiles, plomeros, vendedores ambulantes).
• Plataformas digitales: Apps como Rappi y PedidosYa suman cientos de repartidores en Resistencia, reflejando la tendencia nacional de más de 150.000 trabajadores en 2025.
• Economía social y cooperativas: El informe de la Comisión de Economías Regionales del Senado destaca que en el NEA, incluido Chaco, se fortalecen las microempresas y cooperativas de servicios como alternativa frente a la falta de empleo formal.
• Precariedad laboral: Según la CTA, en el NEA los indicadores muestran altos niveles de informalidad y bajos ingresos, lo que convierte al trabajo independiente en una salida de subsistencia más que en una opción de desarrollo.
📌 Factores que impulsan el crecimiento
• Inflación y pérdida de poder adquisitivo: obliga a buscar ingresos adicionales.
• Acceso a tecnología: más jóvenes se insertan en el trabajo freelance digital (diseño, programación, community management).
• Demanda local: servicios de delivery, mantenimiento del hogar y comercio barrial sostienen el trabajo independiente.
• Políticas públicas limitadas: los programas de apoyo a PyMEs y cooperativas existen, pero no logran absorber la magnitud de la demanda laboral.
Con la promoción de Nuevo Banco del Chaco, el pago de servicios a través de la aplicación de NBCh24 será para que las personas que abonan sus impuestos y facturas puedan acceder a reintegros y premios. Se sortearán entre diciembre y febrero.
Motomandados reclaman ampliación de las ordenanzas al transporte de aplicaciones
La Cooperativa de Motomandados manifiesta malestar por la reciente iniciativa que apunta a regular el servicio de plataformas de transporte. Reclama falta de ejecución y ampliación de las ordenanzas a las plataformas digitales
Revalorizan a la Charanda
La Charanda tiene reconocimiento de la Legislatura chaqueña, como patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Valora su preservación, documentación y difusión.
Capacitan para los carnavales
Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco dan a conocer “Primer grito de carnaval”. Se trata de un ciclo de capacitaciones, que darán en Casa de las Culturas el sábado 13 y domingo 14.
Con la promoción de Nuevo Banco del Chaco, el pago de servicios a través de la aplicación de NBCh24 será para que las personas que abonan sus impuestos y facturas puedan acceder a reintegros y premios. Se sortearán entre diciembre y febrero.
Paciente oncológico responsabiliza al InSSSeP, por falta de medicamentos
Afiliados al InSSSeP con enfermedades crónicas oncológicas reclaman por sus medicamentos , uno de los casos es de Hugo Coria, secretario general de NAGPEL ( Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo).Advierte que de no recibir esta semana los medicamentos elegirá una acción más agresiva.
El martes 9 se realizarán las elecciones del Sindicato de Prensa del Chaco. Hay lista única, N°1 "Azul y Blanca" que está encabezada por Sebastián Acosta.
Entidades políticas, sindicales y sociales multisectoriales convocan a caravanas para reclamar por el diálogo social y la negociación colectiva. La convocatoria es para este jueves 4, a las 18.30, desde la laguna Argüello hacia la Casa de Gobierno.
Carmen Delgado reelecta en la presidencia de la Legislatura chaqueña
La Legislatura chaqueña confirma a Carmen Delgado en la presidencia del Cuerpo. La acompañan Susana Maggio y Santiago Pérez Pons, en las vicepresidencias 1ra y 2do, respectivamente.
El jueves 4 de diciembre habrá una movilización multisectorial en Resistencia convocada por sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La protesta apunta a visibilizar la resistencia local y nacional frente a medidas de ajuste y desregulación.
Paciente oncológico responsabiliza al InSSSeP, por falta de medicamentos
Afiliados al InSSSeP con enfermedades crónicas oncológicas reclaman por sus medicamentos , uno de los casos es de Hugo Coria, secretario general de NAGPEL ( Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo).Advierte que de no recibir esta semana los medicamentos elegirá una acción más agresiva.
"Che que buena que está"
En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso
Julieta Campos: "Por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”
La chaqueña Julieta Campos se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación, tras jurar “por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”
El diputado nacional Gerardo Cipolini se defiende ante las críticas por sus comentarios. “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, argumenta.
Capacitan para los carnavales
Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco dan a conocer “Primer grito de carnaval”. Se trata de un ciclo de capacitaciones, que darán en Casa de las Culturas el sábado 13 y domingo 14.