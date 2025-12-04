Crece el trabajo informal en Chaco

📊 Panorama actual del trabajo independiente en Chaco



• Caída del empleo formal: En el Gran Resistencia, la tasa de actividad baja a 43,6% en el primer trimestre de 2025, con un aumento del desempleo.

• Expansión del cuentapropismo: Ante la falta de puestos registrados, crece el número de trabajadores que se desempeñan como monotributistas, freelancers o en oficios tradicionales (albañiles, plomeros, vendedores ambulantes).

• Plataformas digitales: Apps como Rappi y PedidosYa suman cientos de repartidores en Resistencia, reflejando la tendencia nacional de más de 150.000 trabajadores en 2025.

• Economía social y cooperativas: El informe de la Comisión de Economías Regionales del Senado destaca que en el NEA, incluido Chaco, se fortalecen las microempresas y cooperativas de servicios como alternativa frente a la falta de empleo formal.

• Precariedad laboral: Según la CTA, en el NEA los indicadores muestran altos niveles de informalidad y bajos ingresos, lo que convierte al trabajo independiente en una salida de subsistencia más que en una opción de desarrollo.

📌 Factores que impulsan el crecimiento



• Inflación y pérdida de poder adquisitivo: obliga a buscar ingresos adicionales.

• Acceso a tecnología: más jóvenes se insertan en el trabajo freelance digital (diseño, programación, community management).

• Demanda local: servicios de delivery, mantenimiento del hogar y comercio barrial sostienen el trabajo independiente.

• Políticas públicas limitadas: los programas de apoyo a PyMEs y cooperativas existen, pero no logran absorber la magnitud de la demanda laboral.