Promoción para el pago de servicios con celular de NBCh24

El trabajo independiente en Chaco crece principalmente por la crisis del empleo formal. Más personas se vuelcan a oficios, servicios digitales y plataformas de reparto, aunque con altos niveles de precariedad.
Con la promoción de Nuevo Banco del Chaco, el pago de servicios a través de la aplicación de NBCh24 será para que las personas que abonan sus impuestos y facturas puedan acceder a reintegros y premios. Se sortearán entre diciembre y febrero.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
Esta iniciativa combina dos incentivos: por un lado, un reintegro del 20% para quienes realicen su primer pago desde NBCh24; por otro, sorteos mensuales que premia a quienes ya utilizan la plataforma.
Con esta promoción, se busca incentivar el uso de herramientas para simplificar la gestión financiera cotidiana y el uso de servicios digitales en toda la provincia.
Un beneficio especial para quienes comienzan a usar NBCh24
Entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, toda persona que realice su primer pago de servicios a través de NBCh24 Online Banking recibirá un reintegro del 20%, con un tope de $5.000. La bonificación es automática y aplica tanto a los pagos hechos desde la app como desde la web 24.nbch.com.ar.
La operatoria es sencilla: se selecciona “Nuevo Pago”, se ingresa el código electrónico de la boleta y se confirma la operación. La herramienta permite guardar servicios en una agenda personal para facilitar pagos futuros.
Sorteos mensuales y un premio final millonario
La propuesta también incluye sorteos que se realizarán en diciembre, enero y febrero. Cada pago realizado durante estos meses suma una chance automática para participar.
· En diciembre se sortearán 10 tarjetas Tuya Recargables de $350.000 entre quienes hayan pagado en noviembre.
· En enero se repetirá el mismo esquema para los pagos realizados en diciembre.
· En febrero llegará el sorteo final: una tarjeta Tuya Recargable de $2.000.000 como primer premio, y nueve premios adicionales de $500.000.
La propuesta combina digitalización, comodidad y la posibilidad de acceder a beneficios concretos. Con un reintegro para los nuevos usuarios y premios significativos para quienes ya operan en NBCH24 Online Banking, pagar servicios desde el celular se transforma en una oportunidad adicional para los clientes.
Motomandados reclaman ampliación de las ordenanzas al transporte de aplicaciones
La Cooperativa de Motomandados manifiesta malestar por la reciente iniciativa que apunta a regular el servicio de plataformas de transporte. Reclama falta de ejecución y ampliación de las ordenanzas a las plataformas digitales
Revalorizan a la Charanda
La Charanda tiene reconocimiento de la Legislatura chaqueña, como patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Valora su preservación, documentación y difusión.
Capacitan para los carnavales
Autoridades del Instituto de Cultura del Chaco dan a conocer “Primer grito de carnaval”. Se trata de un ciclo de capacitaciones, que darán en Casa de las Culturas el sábado 13 y domingo 14.
Paciente oncológico responsabiliza al InSSSeP, por falta de medicamentos
Afiliados al InSSSeP con enfermedades crónicas oncológicas reclaman por sus medicamentos , uno de los casos es de Hugo Coria, secretario general de NAGPEL ( Nueva Agrupación Gremial del Personal Legislativo).Advierte que de no recibir esta semana los medicamentos elegirá una acción más agresiva.
El martes 9 se realizarán las elecciones del Sindicato de Prensa del Chaco. Hay lista única, N°1 "Azul y Blanca" que está encabezada por Sebastián Acosta.
Entidades políticas, sindicales y sociales multisectoriales convocan a caravanas para reclamar por el diálogo social y la negociación colectiva. La convocatoria es para este jueves 4, a las 18.30, desde la laguna Argüello hacia la Casa de Gobierno.
Carmen Delgado reelecta en la presidencia de la Legislatura chaqueña
La Legislatura chaqueña confirma a Carmen Delgado en la presidencia del Cuerpo. La acompañan Susana Maggio y Santiago Pérez Pons, en las vicepresidencias 1ra y 2do, respectivamente.
El jueves 4 de diciembre habrá una movilización multisectorial en Resistencia convocada por sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei. La protesta apunta a visibilizar la resistencia local y nacional frente a medidas de ajuste y desregulación.
"Che que buena que está"
En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso
Julieta Campos: "Por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”
La chaqueña Julieta Campos se incorpora a la Cámara de Diputados de la Nación, tras jurar “por el pueblo del Chaco, por los 30 mil detenidos desaparecidos y por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner”.
Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”
El diputado nacional Gerardo Cipolini se defiende ante las críticas por sus comentarios. “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, argumenta.
