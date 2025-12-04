Promoción para el pago de servicios con celular de NBCh24

Esta iniciativa combina dos incentivos: por un lado, un reintegro del 20% para quienes realicen su primer pago desde NBCh24; por otro, sorteos mensuales que premia a quienes ya utilizan la plataforma.

Con esta promoción, se busca incentivar el uso de herramientas para simplificar la gestión financiera cotidiana y el uso de servicios digitales en toda la provincia.

Un beneficio especial para quienes comienzan a usar NBCh24

Entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, toda persona que realice su primer pago de servicios a través de NBCh24 Online Banking recibirá un reintegro del 20%, con un tope de $5.000. La bonificación es automática y aplica tanto a los pagos hechos desde la app como desde la web 24.nbch.com.ar.

La operatoria es sencilla: se selecciona “Nuevo Pago”, se ingresa el código electrónico de la boleta y se confirma la operación. La herramienta permite guardar servicios en una agenda personal para facilitar pagos futuros.

Sorteos mensuales y un premio final millonario

La propuesta también incluye sorteos que se realizarán en diciembre, enero y febrero. Cada pago realizado durante estos meses suma una chance automática para participar.

· En diciembre se sortearán 10 tarjetas Tuya Recargables de $350.000 entre quienes hayan pagado en noviembre.

· En enero se repetirá el mismo esquema para los pagos realizados en diciembre.

· En febrero llegará el sorteo final: una tarjeta Tuya Recargable de $2.000.000 como primer premio, y nueve premios adicionales de $500.000.

La propuesta combina digitalización, comodidad y la posibilidad de acceder a beneficios concretos. Con un reintegro para los nuevos usuarios y premios significativos para quienes ya operan en NBCH24 Online Banking, pagar servicios desde el celular se transforma en una oportunidad adicional para los clientes.