El viernes 24 pagan el refrigerio, en la administración pública provincial

Los trabajadores activos de la administración pública provincial recibirán el pago del refrigerio el viernes 24. Estos montos serán acreditados a través de la tarjeta Tuya recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, anuncia el pago del refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial, que se abonará este viernes 24 y se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

 

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga precisa que “este viernes 24 por la tarde estará acreditado el refrigerio para todos los empleados públicos”.

 

 

“Con transparencia, como pide el gobernador Zdero, podemos cumplir con el pago, una vez más, del refrigerio para los empleados activos de la administración”, acota el funcionario de Hacienda y Finanzas.

 

 

Cabe mencionar que los trabajadores podrán acceder a los beneficios del refrigerio a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

UPCN Chaco realiza el lanzamiento de la lista N°4 Fuerza y Unidad del InssseP para las elecciones que definirá los representantes de los trabajadores en el organismo. Postula a Laura Duarte para vocal activo titular; Tomás Osuna, vocal activo, Damiana Portal, síndico titular; Luis Gaona, síndico alterno; Sergio Núñez, vocal pasivo titular y  Ricardo Escovar, vocal pasivo alterno.

