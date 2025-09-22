En conferencia de prensa, presentan en forma oficial el Certamen Pre Laborde, selectivo Chaco. Se realizará en Puerto Tirol, el sábado 6 de septiembre próximo.
Lázaro Caballero llega con la música del monte a la Peña Nativa Martín Fierro
La Peña Nativa Martín Fierro anuncia con orgullo la presentación del reconocido artista Lázaro Caballero, quien brindará un recital exclusivo el próximo viernes 31 de octubre en las instalaciones de la institución.
Las entradas numeradas estarán disponibles a partir del miércoles 24 de septiembre, en la boletería de la Peña (avenida 9 de Julio y José Hernández), en el horario de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas.
Los organizadores hacen saber que no se realizan reservas.
También dan a conocer que habrá modalidad de venta a distancia por transferencia bancaria, enviando el comprobante al WhatsApp oficial 3624 806959. Alias para transferencias: MARTINFIERRO.PENA.
El Espacio de Arte Cajal invita a un repaso por lo mejor del rock nacional
Alumnos del Espacio de Arte Cajal ofrecerán un concierto en Sala 88. El sábado 16, a las 21, repasarán las mejores canciones del rock nacional argentino.
El Festival de Jazz y otras músicas “Guaramé” llega a salas de Resistencia, en julio
El Festival de Jazz y otras músicas “Guaramé” ha sido anunciado para el 17 al 19 de julio. En diversos espacios culturales resistencianos, músicos, estudiantes, técnicos y arregladores participarán de distintas clínicas, conciertos y sesiones de este género.
Directivos de Cultura y Turismo anuncian la realización de “Tangazo 2025”, instancia previa al Campeonato Mundial de Baile Tango. Se desarrollará en Resistencia entre el 4 y 6 de julio.
"El último romántico", Paz Martínez gira por el NEA, durante el finde
El cantante argentino Paz Martínez vuelve a al NEA con su gira “El último romántico” para presentarse el sábado 24 de mayo, en el Domo del Centenario (Resistencia, Chaco) y el domingo 25 llega al Salón Gran Paraná (Corrientes).
La tercera edición del encuentro que celebra la diversidad sonora del NEA tendrá lugar en el Parque 2 de Febrero, Resistencia, el sábado 17, a partir de las 16 horas. Pasarán artistas de proyección internacional como Martín Buscaglia y figuras de la escena nacional, entre otros, Feli Colina, Noe Recalde y Toch.