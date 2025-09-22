Lázaro Caballero llega con la música del monte a la Peña Nativa Martín Fierro

La Peña Nativa Martín Fierro anuncia con orgullo la presentación del reconocido artista Lázaro Caballero, quien brindará un recital exclusivo el próximo viernes 31 de octubre en las instalaciones de la institución.

Las entradas numeradas estarán disponibles a partir del miércoles 24 de septiembre, en la boletería de la Peña (avenida 9 de Julio y José Hernández), en el horario de 9 a 12 horas y de 18 a 21 horas.

Los organizadores hacen saber que no se realizan reservas.

También dan a conocer que habrá modalidad de venta a distancia por transferencia bancaria, enviando el comprobante al WhatsApp oficial 3624 806959. Alias para transferencias: MARTINFIERRO.PENA.