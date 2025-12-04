Capacitan para los carnavales

Este miércoles por la mañana, en conferencia de prensa desde la Casa de las Culturas, autoridades del Instituto de Cultura del Chaco (ICCH) presentan “Primer grito de carnaval”. Se trata de talleres que darán inicio al programa Ruta Carnavales 2026 y que se llevarán a cabo el 13 y 14 de diciembre en la Casa de las Culturas. De la conferencia participan Mario Zorrilla, presidente del ICCh Daniela Valdez, vicepresidente de dicho organismo; Javier Vargas, director del Centro Cultural Nordeste; Bárbara Lösh Rosciani, secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Resistencia, Gabriela Ceballos profesora y capacitadora del ciclo, entre otros.

Por su parte, Zorrilla expresa: “A partir de una evaluación que se hizo el año pasado pudimos detectar varias cosas relacionadas con lo que tiene que ver con la industria cultural de los carnavales. Ese análisis arrojó datos importantísimos, como por ejemplo la participación de más de 250000 personas en los distintos eventos en más de 21 localidades del Chaco, la movilización de 4000 comparseros, más de 1100 artistas, y más de 60 millones de pesos movilizados en venta de entradas durante esta fiesta popular. Los carnavales se consolidan como una de las fiestas culturales más importantes que tiene nuestra provincia”.



“En virtud de esos resultados empezamos a trabajar en varias líneas. Por un lado, estuvimos trabajando con la Universidad Nacional de Nordeste en la creación de un diplomado de carnaval en el que se estuvo trabajando durante el año, con un resultado altamente positivo con más de 70 participantes de distintas localidades. Tenemos una primera cohorte de egresados y hemos formado técnicos especializados en la organización de fiestas populares. Por otro lado, fuimos trabajando con distintos talleres de capacitaciones en las localidades, siempre con una colaboración con fondos del ICCH y algunos auspicios del CFI. La semana que viene vamos a estar arrancando con la primera actividad que llamamos el Primer grito de carnaval que se va a hacer con la modalidad de talleres de capacitación en vestuario, en coreografía, en música y en percusión”, acota el presidente del ICCh.

El 13 y 14 diciembre habrá un taller de batería y percusión, a cargo de Diego de Oliveira; un taller de samba, a cargo de Gabriela Ceballos (3624087476), y dos talleres de vestuario: uno de Sombreros, impartido por Rodolfo Sebastián Forte (3624 103525), y otro de Boas y Plumas, dictado por Juan Torres Maidana (3624 532264). Los interesados deben inscribirse enviando mensaje al número de celular que figura luego de cada capacitador.

En relación a ello, la profesora Gabriela Ceballos explica: “El carnaval va a traer toda esa energía maravillosa que mueve vinculado a lo que es la samba. Serán muy importante estos talleres para que sigan creciendo los artistas de nuestro carnaval y en todo el interior chaqueño. Será una gran fiesta popular que se realizará el 13 de diciembre. Este es el momento más que nada para compartir, más allá de lo que representa el premio, porque van a tener la posibilidad de ser observados y evaluados por un jurado que viene del carnaval del mundo como lo es Río de Janeiro con la presencia de Diego de Oliveira, director de batería del Carnaval de Río. Por eso digo que van a poder compartir con él todos sus saberes, sus conocimientos y continuar en este camino”.

“Nos hemos asociado con la Municipalidad de Resistencia y con la profesora Gabriela Ceballos que va a estar un poco liderando lo que son estas capacitaciones. Las escuelas de samba están trabajando en el interior de nuestra provincia para hacer una gran competencia, y con esto estamos abriendo lo que va a ser la temporada de verano. Estamos convencidos y entendemos que es una industria cultural emergente que no solamente moviliza público y moviliza toda la gente interesada en esta manifestación cultural importantísima, sino que también genera una vitalidad económica importantísima dentro de las localidades, como por ejemplo una ocupación hotelera del 70%, sumado a una actividad gastronómica intensa”, concluye Zorrilla.