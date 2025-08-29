Puerto Tirol recibirá el Certamen Pre Laborde Chaco

Desde Casa de las Culturas, autoridades locales en conferencia de prensa realizan la presentación oficial del Certamen Pre Laborde, selectivo Chaco, que se realizará en Puerto Tirol el sábado 6 de septiembre de este año.

Participan de la presentación el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; la vicepresidente del ICCh, Daniela Valdez; el intendente de Puerto Tirol, Humberto De Pompert; el director del Área Cultural de Tirol, Facundo García; el delegado del Selectivo Pre Laborde Chaco, Luis Alberto Cinat; la subdelegada del Selectivo Pre Laborde Chaco, Melisa Daniela Gómez; el director de Lenguaje Artísticos del ICCh, Santiago Duarte, entre otros.

Por su lado, Mario Zorrilla explica: “Estamos trabajando y ultimando los detalles para que esta preselección sea impecable, como lo fue siempre, pero este año con un nuevo escenario. Este preselectivo es posible gracias a una colaboración que se hace entre Cultura, a través del Programa Chaco Identidad, la Municipalidad de Puerto Tirol (que está poniendo un montón de esfuerzos, de infraestructura y de personal para poder tener listo el espacio del anfiteatro). Y por supuesto el trabajo importantísimo y constante que vienen haciendo los delegados del festival hace muchos años. Así que esta es una invitación a participar y a poder disfrutar de este evento que nuevamente viene a ratificar esta identidad cultural que está tomando la provincia”.

En tanto, el intendente de Puerto Tirol agradece la invitación para compartir el lanzamiento y expresa: “Puerto Tirol vuelve a ser parte protagonista de esta nueva edición del Pre Laborde. La última vez que se realizó en nuestra localidad fue en el 2014, hace 11 años, y nos alegra que nuestro escenario vuelva a tener actividad y con la gran calidad que significa este nuevo Pre Laborde”. “Estamos muy conformes por el trabajo en conjunto con provincias, con Instituto de Cultura, con la gente del festival que brinda las sugerencias técnicas correspondientes. Tomamos los aportes críticos para mejorar, conscientes del esfuerzo que estamos haciendo. Estamos ultimando detalles de la puesta a punto del escenario, y los esperamos a todos este 6 de septiembre para compartir esta hermosa fiesta folclórica”, apunta Humberto De Pompert.

Por su parte, el delegado del Selectivo Pre Laborde Chaco, Luis Alberto Cinat, aporta: “Ya pudimos cerrar las inscripciones y tiene una gran convocatoria, contamos con más de 300 participantes en esta edición, en esos 300 participantes tenemos más de 100 números artísticos y estamos pensando en una jornada extensa que obviamente va a contar con muchísimo malambo, porque es el rubro principal de este festival, desde los infantiles hasta los mayores y veteranos. Entonces vamos a contar con una jornada de más de 12 horas de competencia. Tendremos una representación bastante extensa de Barranqueras, Charatas, Ciervo Petiso, Du Graty, El Palmar, Fontana, Juan José Castelli, La Verde, Las Palmas, Puerto Tirol, Puerto Vilelas, Quitilipi, Resistencia, Saenz Peña, San Martín, Santa Sylvina y Villa Ángela. Para nosotros es un orgullo y un placer contar con tanta representación en esta nueva edición, y también contamos con un jurado notable”.