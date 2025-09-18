Mundo e-sports: Ya llegan las Olimpiadas gamer

Este viernes 19, en el Museo de Ciencias Naturales se desarrollarán las Olimpiadas Provinciales Gamer. De 17 a 21 horas, habrá competencias de videojuegos, consolas, realidad virtual, robótica, además de la presentación de proyectos de desarrolladores chaqueños; acompañado de djs en vivo y concurso de cosplay.

Anuncio de las Olimpiadas Provinciales Gamer

El Instituto del Deporte Chaqueño, lanza las Olimpiadas Provinciales Gamer, que se desarrollarán este viernes 19 de septiembre, de 17 a 21, en el Museo de Ciencias Naturales (avenida Laprida y Pellegrini), con entrada libre y gratuita.

 

  

Este evento marca el inicio de la implementación de la Ley 3515-S de Promoción y Difusión de los Deportes Electrónicos (eSports), impulsada en 2020 por los entonces diputados provinciales Leandro Zderoy Claudia Panzardi, sancionada en 2022 y reglamentada este año.

 

Con esta normativa, Chaco se convierte en la primera provincia del país en reglamentar los deportes electrónicos, estableciendo un modelo innovador para el resto de la Argentina.

 

 

El presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, resalta: “Este viernes vamos a estar presentando, la reglamentación de la ley. Eso permitirá que muchos más jóvenes y clubes que tienen jugadores puedan ser parte de esto y armar una liga y torneos, siempre con el apoyo del Gobierno de la provincia.”

 

Vázquez subraya asimismo el alcance provincial de la iniciativa: “En toda la provincia hay mucha gente entusiasmada, por lo cual muy probablemente este tipo de actividades también se empiecen a realizar en diferentes localidades del interior.”

 

 

En tanto, el vicepresidente del Instituto del Deporte, Gabriel Pellegrini, subraya el carácter innovador: “Estas son las tecnologías del futuro, nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos el orgullo de decir que Chaco es innovadora en este tema. Abrimos la posibilidad a todos los deportistas digitales de desarrollarse, empezando acá en el Chaco.”

 

 

Desde la organización, el presidente de EW Gaming, Matías Miró, anticipa que la propuesta será diversa e integradora: “Podrán disfrutar de todas las actividades, participar de más de 40 sorteos y vivir un día a puro gaming con la mejor energía.”

 

 

Las Olimpiadas Gamer

 

 

La propuesta incluye competencias de videojuegos, consolas, realidad virtual, robótica y estudios de desarrollo de videojuegos, además de la presentación de proyectos de desarrolladores chaqueños. El evento también contará con foodtrucks, más de 40 emprendedores, DJs en vivo, concurso de cosplay y la entrega de diplomas a jugadores profesionales chaqueños que representan a la provincia en el mundo.

 

