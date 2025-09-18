Mundo e-sports: Ya llegan las Olimpiadas gamer

Los jóvenes Francisco Emanuel Cáceres y Agustín Nicolás Chaicovsky recibirán la ordenación diaconal,. en Presidencia Roque Sáenz Peña. Será el viernes 19 de septiembre, en una celebración eucarística, presidida por monseñor Hugo Barbaro, obispo de San Roque, a las 19 en la catedral de esa diócesis.
El Instituto del Deporte Chaqueño, lanza las Olimpiadas Provinciales Gamer, que se desarrollarán este viernes 19 de septiembre, de 17 a 21, en el Museo de Ciencias Naturales (avenida Laprida y Pellegrini), con entrada libre y gratuita.
Este evento marca el inicio de la implementación de la Ley 3515-S de Promoción y Difusión de los Deportes Electrónicos (eSports), impulsada en 2020 por los entonces diputados provinciales Leandro Zderoy Claudia Panzardi, sancionada en 2022 y reglamentada este año.
Con esta normativa, Chaco se convierte en la primera provincia del país en reglamentar los deportes electrónicos, estableciendo un modelo innovador para el resto de la Argentina.
El presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, resalta: “Este viernes vamos a estar presentando, la reglamentación de la ley. Eso permitirá que muchos más jóvenes y clubes que tienen jugadores puedan ser parte de esto y armar una liga y torneos, siempre con el apoyo del Gobierno de la provincia.”
Vázquez subraya asimismo el alcance provincial de la iniciativa: “En toda la provincia hay mucha gente entusiasmada, por lo cual muy probablemente este tipo de actividades también se empiecen a realizar en diferentes localidades del interior.”
En tanto, el vicepresidente del Instituto del Deporte, Gabriel Pellegrini, subraya el carácter innovador: “Estas son las tecnologías del futuro, nosotros no podemos quedarnos atrás y tenemos el orgullo de decir que Chaco es innovadora en este tema. Abrimos la posibilidad a todos los deportistas digitales de desarrollarse, empezando acá en el Chaco.”
Desde la organización, el presidente de EW Gaming, Matías Miró, anticipa que la propuesta será diversa e integradora: “Podrán disfrutar de todas las actividades, participar de más de 40 sorteos y vivir un día a puro gaming con la mejor energía.”
Las Olimpiadas Gamer
La propuesta incluye competencias de videojuegos, consolas, realidad virtual, robótica y estudios de desarrollo de videojuegos, además de la presentación de proyectos de desarrolladores chaqueños. El evento también contará con foodtrucks, más de 40 emprendedores, DJs en vivo, concurso de cosplay y la entrega de diplomas a jugadores profesionales chaqueños que representan a la provincia en el mundo.
Mes de la Juventud: Estudiantes de Las Palmas y La Leonesa inician "Recreo, soy joven"
Con el evento “Recreo Soy Joven” inician las actividades del Mes de la Juventud. Participan estudiantes de los últimos dos años del nivel secundario de La Leonesa y Las Palmas.
Desmontes ilegales: Greenpeace documenta 170 mil hectáreas deforestadas en El Impenetrable chaqueño
Greenpeace recorre el Impenetrable Chaqueño y documenta cuatro desmontes ilegales. La organización ecologista denuncia que en la provincia se deforestan casi 170.000 hectáreas desde que la justicia suspende los desmontes en noviembre de 2020.
Este domingo 24, se realizará la III Maratón Solidaria 62° Aniversario del Consejo de Abogados. La largada esta prevista a las 8.30 horas, desde el Parque de la Democracia y se correrá 2 y 5 kilómetros.
Arbitros del Nordeste argentino llevan a cabo pruebas físicas, en el polideportivo Jaime Zapata. Es una actividad organizada por el Consejo Federal de Fútbol.
El programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas” tendrá una nueva jornada este martes 19. Se desarrollará en el club Bancarios, a partir de las 18.30.