Administración pública provincial: Trabajadores percibirán el Refrigerio el martes 23

Los trabajadores de la administración pública provincial percibirán el Refrigerio, el martes 23. Los montos estarán acreditados en tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

Actualidad - ProvinciaChaco On LineChaco On Line
Cajero-automatico-25-08-18-01

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, anuncia el pago del Refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial, que se abonará el próximo martes 23.

 

 

Estos montos se depositarán a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA. Al respecto, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga indica  que “el próximo martes por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos, lo que representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, con una administración ordenada”. 

 

Te puede interesar
Hugo-Coria-con-Ivan-Gyoker_1

Nagpel pide se respete la Ley de Equiparación Salarial

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

El secretario general de la Nueva Agrupación del Personal de Empleados Legislativos (Nagpel), Hugo Coria expone un proyecto de Ley de Equiparación Salarial a los diputados que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto. Subraya las diferencias salariales que existen entre el Poder Ejecutivo y Legislativo; a la vez, pide se respete la ley y se nivelen los salarios.

Boletín de noticias