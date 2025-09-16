Administración pública provincial: Trabajadores percibirán el Refrigerio el martes 23

El Ministerio de Hacienda y Finanzas, anuncia el pago del Refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial, que se abonará el próximo martes 23.

Estos montos se depositarán a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA. Al respecto, el subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga indica que “el próximo martes por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos, lo que representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, con una administración ordenada”.