Cocinas a leña con familias indígenas, en Chaco

Junto a comunidades indígenas de Chaco, Incupo  ha iniciado la construcción de cocinas a leña. Esta iniciativa apunta a mejorar las condiciones en que se preparan los alimentos y fortalecer así la salud y el bienestar de la población.

Cocina a leña

Es parte de un proceso más amplio para garantizar el acceso a alimentos, promoviendo la autoproducción a través de huertas, cría de animales, y realizando talleres sobre alimentación saludable.

 

 

El proyecto cuenta con el apoyo del fondo Otto per Mille de la Iglesia Valdense,

 

 

 

