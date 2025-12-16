Receso administrativo: El Insssep unifica horarios de atención

El Instituto de Seguridad Social, Servicios y Préstamos equipara el horario de atención al público durante el receso administrativo. Desde el lunes 15 hasta el 30 de enero, inclusive, atenderá de 7 a13, en todas sus dependencias.

El Insssep anuncia que durante el receso administrativo de verano unifica su horario de atención al público. La medida rige desde este lunes 15 de diciembre hasta el 30 de enero inclusive, con atención de 7 a 13 en todas sus dependencias.

 

Durante este período, el organismo atenderá con guardias, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y la gestión de trámites de carácter urgente.

 

 

La disposición se enmarca en el Decreto N.º 1839/2025 del Gobierno del Chaco, que establece un horario especial de atención durante el receso administrativo y dispone la obligatoriedad de la Licencia Anual Ordinaria 2025 para el personal de la administración pública. Asimismo, cada dependencia debe reorganizar su funcionamiento con el personal estrictamente indispensable.

 

 

En este contexto, el Insssep prestará servicios en modalidad reducida, priorizando las gestiones urgentes o impostergables, que serán definidas por las autoridades mediante el instrumento legal correspondiente.

 

Desde el Poder Ejecutivo provincial indican que la medida busca ordenar el funcionamiento administrativo durante el receso estival, asegurar la atención de los trámites esenciales y garantizar el derecho al descanso anual de los trabajadores estatales.

