CGT chaqueña muestra descontento con la reforma laboral

La central obrera chaqueña acompañada de sectores del mundo sindical recorren calles céntricas de la capital provincial para hacer sentir el descontento con el proyecto de modernización laboral, acercado por el Gobierno nacional al Congreso.







En las calles circundantes a la plaza central, flamean banderas de las organizaciones sindicales de Sanidad; Gastronómicos; UOCRA; Prensa; Camioneros; Asociación de Jubilados Hugo Deschutter CTA, sumado a organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, quienes muestran su adhesión al reclamo.

En medio de la manifestación que recorre alrededor de la plaza central 25 de Mayo, un grupo de mujeres jubiladas exhibe su descontento con la propuesta del gobierno nacional para las leyes laborales. “Soy Jubilada, no me alcanza para comer y comprar medicamentos”, reza una pancarta de una mujer jubilada en medio de la manifestación.

Como música de fondo suena la marcha peronista mientras sindicalistas y afiliados de esas organizaciones caminan sosteniendo sus banderas.





En ese marco, el secretario general de la CGT Chaco, Adrián Bellomi expone posición a la prensa local. “Se pone en juego el modelo de trabajo que hizo grande a esta Argentina. Este gobierno está errando enormemente el foco en la desocupación, este gobierno está errando enormemente si cree que el problema de la Argentina somos los trabajadores, que es lo que están intentando hacer”, expresa.

“En cada lugar de la Argentina ha quedado claro que hizo retroceder a este gobierno y por eso han decidido pausar la reforma hasta febrero del año que viene”. Ante este escenario, afirma: “de todas maneras vamos a manifestarnos y hacerles saber al gobierno de turno y a los legisladores de la provincia del Chaco. Que sepan los chaqueños que no vamos a avalar ningún tipo de reformas que vaya en contra de cada trabajador, tanto en la provincia como en la Argentina”, señala Bellomi de manera tajante.





Consultado sobre las medidas que iniciarán si los senadores si votan el proyecto de Modernización Laboral, iniciativa del gobierno nacional, señala: “sino hacen caso y siguen haciendo oído sordo lógicamente se va hacer una medida nacional.

Proyecto de Modernización Laboral

En relación a la propuesta del gobierno nacional en torno a las relaciones laborales, Bellomi afirma que “todo aquello que vaya en pos de una negociación colectiva va a ser bien recibido por la CGT. Todo aquello que vaya en pos de una negociación colectiva para mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros va a ser bien recibida por la CGT, no esto que se excusan detrás de una supuesta libertad de negociación, cuando todos sabemos que cuando se destruye una negociación colectiva no hay derecho individual, ni negociación individual que esté en ventaja el trabajador, entendiendo que la fuerza y el mayor capital lo tiene el empresario”.

Chaco On Line consulta al secretario general de la CGT chaqueña sobre las modificaciones que pretenden el presidente Javier Milei aplicar a la ley del Trabajo que se encuentra vigente. “Entrar en detalle de cada uno de los artículos que quieren modificar de la ley 20744 estaríamos toda la tarde y noche hablando, los artículos son muchísimos. Aquí el fondo de la cuestión no es solamente la eliminación del preaviso, el aguinaldo, las vacaciones y todo lo que se habla, acá lo que se busca de parte del gobierno nacional de parte muy abierta es destruir la negociación colectiva, cosa que es un modelo argentino a seguir en el mundo no vamos a permitir que ese modelo se destruya.





Luego, ante las inquietudes acerca del proyecto de Modernización Laboral que genera en la prensa local, Ismael Elías, número dos de la central obrera chaqueña y secretario general del Sindicato de Camioneros del Chaco sobre el proyecto de Modernización laboral responde que “no tiene nada de moderno, ya que quieren quitar las vacaciones y pagar en especias, esto viene lisa y llanamente por los derechos de los trabajadores, por una Argentina esclava, vienen de las familias más poderosas. Nosotros como CGT, sabemos que debemos hacer un paro nacional. Y les decimos a todos los chaqueños que, sabemos qué legisladores nos van a vender y decirles que vayan a sus casas para preguntarles ‘por qué votaron en contra de los trabajadores’”.

A estas declaraciones se suma Hugo Coria, secretario general de NAGPEL (Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo). En ese ámbito, opina sobre la nueva ley de Reforma Laboral. “Para nosotros es nefasta, seguramente vamos a plantear en nuestro seno el acompañamiento a la CGT y a todos los trabajadores. Es una aberración, todo lo que se ha conquistado a través de la lucha no se puede tirar por la borda”, sentencia el dirigente legislativo.

Mónica Carolina Báez Vargas

Alejandro Vargas