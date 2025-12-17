Interinatos y suplencias: Las Listas de Ratificación/Rectificación se pueden visitar desde el lunes 15
El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Junta de Clasificación de nivel Superior, da a conocer a los docentes interesados que están disponibles las Listas de Rectificación/Ratificación de Interinatos y Suplencias, Periodo A 2025, desde el 15 de diciembre del año en curso.
Estas listas pueden consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/14YLtJHymH9khwkLkJ0IbGIzp5sKbqxBf
La Junta de Clasificación de Biblioteca concreta la adjudicación de cargos de 316 cargos vacantes. Corresponden 158 a traslados y reincorporaciones, y el 50% restante a ingresos.
La Junta de Clasificación de nivel Inicial realiza esta semana actos de ofrecimiento de cargos de maestros/as de sección, en el Domo del Centenario. Corresponden a los concursos de Traslado y Reincorporaciones Nº 53 y de Ingreso a la Docencia N°52.
Docentes de nivel Inicial N°53 tendrán los actos de adjudicación de cargos por concursos, del 4 a 7 de noviembre. Serán el N°53 de Traslado y Reincorporaciones y N°52 de Ingreso a la Docencia.
Inicia el período de inscripción para los Concursos 2025 de Traslado Común y Reincorporaciones e Ingreso para cubrir cargos de maestro común de grado; Adultos y de Educación Física. Se extiende hasta el viernes 31.
Las Direcciones Regionales Educativas 10 A-B disponen que los docentes de todos los niveles y modalidades garanticen las tareas pedagógicas de la fecha, utilizando la modalidad sincrónica o asincrónica. Se dictarán clases virtuales o se garantizará el día.
El acto de ofrecimiento de cargos de supervisores de los niveles Inicial y Primario se realiza hoy en la Escuela de Educación Secundaria Nº 67 “General Don Manuel Obligado”, de Resistencia. Se ofrecen 43 espacios para supervisores, 31 a interinos y 12 a suplentes.
El Instituto de Seguridad Social, Servicios y Préstamos equipara el horario de atención al público durante el receso administrativo. Desde el lunes 15 hasta el 30 de enero, inclusive, atenderá de 7 a13, en todas sus dependencias.
A poco de asumir al frente del sindicato del personal de Insssep, Nicolás Mauricio Chaquires anticipa los ejes de la gestión que llevará en el gremio de los trabajadores de del Estado chaqueño.En conversación con Chaco On Line profundiza sobre los lineamientos sindicales de la flamante administración.
El senador Jorge Capitanich resalta la importancia del Presupuesto como ley fundamental de la Nación. Lo valora como instrumento de planificación financiera para la asignación de los recursos federales.
Los trabajadores estatales provinciales percibirán el medio aguinaldo el lunes 22 y martes 23. Los montos correspondientes estarán disponibles el día anterior en cajeros automáticos, desde las 21 horas.
