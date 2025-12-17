Interinatos y suplencias: Las Listas de Ratificación/Rectificación se pueden visitar desde el lunes 15

El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Junta de Clasificación de nivel Superior, da a conocer a los docentes interesados que están disponibles las Listas de Rectificación/Ratificación de Interinatos y Suplencias, Periodo A 2025, desde el 15 de diciembre del año en curso.

Estas listas pueden consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/14YLtJHymH9khwkLkJ0IbGIzp5sKbqxBf