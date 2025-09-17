Juicio por jurados: Concluye primera jornada de causa por supuesto homicidio

La primera jornada de la causa que tiene como imputado a Matías Alberto Gallardo por supuesto homicidio con dolo eventual concluye con la lectura de las instrucciones iniciales por parte de la camarista Glenda Vidarte.

Se trata de la causa 2.763/2023-1 que tiene como imputado a Matías Alberto Gallardo. Se lo acusa por supuesto homicidio con dolo eventual.

Para el miércoles está previsto que las partes expongan los alegatos de apertura y el inicio de la instancia de producción de la prueba en que se espera la declaración de ocho testigos.



Este es el 59º juicio de este tipo que se realiza en Resistencia e intervienen: la fiscal de Cámara Noelia Encinas; Ricardo Osuna y Armando Boniardi Cabra como defensores, y los querellantes José Galassi, Jorge Larrea, Azul Larrea y Silvia Durand.

Cuando concluyan las testimoniales será el turno de los alegatos de clausura e instrucciones finales. Después, el jurado deliberará durante un mínimo de dos horas antes de emitir un veredicto.

Transmisión en vivo

Las instancias públicas del juicio (instrucciones iniciales, alegatos de apertura y de cierre, instrucciones finales y veredicto) son transmitidas a través del canal de Youtube de la Oficina Judicial Central de Juicio por Jurados en www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco4690 y quedarán disponibles para su consulta posterior.