Nuevos cortes en las calles de Resistencia

Cortes de calles programados para esta semana

La Municipalidad de Resistencia y la Dirección de Vialidad Provincial hacen saber dónde continuará, esta semana, el Plan de Bacheo 2025. Habrá circulación restringida en las siguientes arterias:

- En la intersección de calles Mendoza y Dónovan.

- Nicolás Rojas Acosta del 1200 al 1300.

- Colón del 200 al 300.

- Colón del 400 al 500.

- Roque Sáenz Peña del 1200 al 1300.

- Comandante Fontana del 200 al 400.