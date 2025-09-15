Nuevos cortes en las calles de Resistencia

Esta semana habrá nuevos cortes en las calles de Resistencia. Será en el marco del Plan de Bacheo encarado por la comuna de la capital chaqueña y de la Dirección de Vialidad Provincial.

Cortes de calles programados para esta semana

La Municipalidad de Resistencia y la Dirección de Vialidad Provincial hacen saber dónde continuará, esta semana, el Plan de Bacheo 2025. Habrá circulación restringida en las siguientes arterias:

 

-     En la intersección de calles Mendoza y Dónovan.

-     Nicolás Rojas Acosta del 1200 al 1300. 

-     Colón del 200 al 300. 

-     Colón del 400 al 500. 

-     Roque Sáenz Peña del 1200 al 1300. 

-     Comandante Fontana del 200 al 400.

