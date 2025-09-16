Desde este martes 19 al 24 de agosto se desarrollará la Feria del Libro de la UNNE. La agenda incluye presentaciones literarias, académicas, conversatorios; espectáculos musicales; talleres de expresión artística y un streaming informativo.
La Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025 se viene para el 2 al 12 de octubre
Este martes, se realiza el lanzamiento de la Feria Iberoamericana del Libro 2025, en un acto realizado. Esta actividad, se desarrollará desde el 2 al 12 de octubre, en el Domo del Centenario de Resistencia.Cultura - LibrosChaco On Line
La Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025 se llevará adelante del 2 al 12 de octubre, en el Domo del Centenario. “La FIL es el acontecimiento literario más importante de la provincia y es un punto de referencia en la región”, expresa el Gobernador Leandro Zdero.
El primer mandatario provincial encabeza, este martes, junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff; al presidente de la fundación del Libro y la Cultura, Rubén Duk, a Cultura y al Municipio de Resistencia el lanzamiento de la Feria Iberoamericana del Libro (FIL) Chaco 2025 que se realizará del 2 al 12 de octubre en el Domo del Centenario de Resistencia. El evento en su edición anterior ha convocado a más de 200.000 visitantes, y reunido a 11 librerías locales, 65.000 libros vendidos y más de 200 actividades culturales y literarias.
La presentación de la FIL 2025 ha contado con la participación de autores chaqueños que leyeron diferentes textos, entre los que han estado estudiantes de escuelas secundarias de Resistencia. Zdero agradece a las instituciones, firmas comerciales y autores que confían desde hace 17 años en la FIL. “El principal objetivo es fomentar la lectura: que la lectura ayude a ser masa crítica, que nos acerque y nos una”, subraya.
La FIL es una plataforma para la exhibición y comercialización de libros, además de ofrecer un espacio de intercambio cultural con la comunidad, presentaciones de autores, actividades formativas para docentes y eventos artísticos y literarios. “Estamos convencidos que la lectura es clave para recuperar la calidad educativa, la lectura es un faro de referencia para la educación, eventos como la FIL ponen a la provincia por el camino correcto, que es por donde queremos ir”, asegura.
Rubén Duk afirma que, “la FIL es una gran fiesta que nos identifica como región y de la cual nos sentimos muy orgullosos”. “La FIL no es de un gobierno, es de los lectores, a eso se debe el éxito de la feria año tras año”, apunta. “El libro es un elemento de inclusión que ayuda a las personas a superarse”, acota. De la presentación también son parte, el presidente del Instituto de Cultura Mario Zorrilla, y la secretaria de Cultura y Turismo de Resistencia, Bárbara Losch.
Programa y actividades
La FIL comenzará a las 8.30 horas con la visita de estudiantes de diferentes escuelas. Para aquellas que se encuentran alejadas del Domo del Centenario, el traslado se realizará a través de Lotería Chaqueña. Luego, se realizarán talleres literarios y educativos. Desde las 16, a las 18, se ejecutará una agenda técnica y profesional que incluirá a las universidades. Desde las 18, en adelante se realizarán espacios de poesía, historia, entre otros géneros. Los visitantes también podrán visitar un gran patio gastronómico y disfrutar de distintos eventos artísticos.
Comienza la Feria del Libro 2025 "Chaco Lee"
Inicia la Feria Provincial del Libro 2025 Chaco Lee en el Domo del Centenario “Zito Segovia”. Además, hasta el domingo 20 habrá dos sedes más en Fontana y en General San Martín.
Desde el miércoles 16, Resistencia, Fontana y General San Martín tendrán la Feria del Libro
A partir del miércoles 16, en tres ciudades chaqueñas se llevará adelante la Feria Provincial del Libro. En Resistencia, Fontana y General San Martín hasta el domingo 20 habrá presentaciones de producciones literarias, narraciones, talleres, patio de juegos, lecturas, espectáculos artísticos, librerías, títeres, entre otros.
El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, inaugura la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2.024, en el Domo del Centenario. Las actividades se desarrollarán hasta el domingo 13.
La Feria Iberoamericana del Libro Chaco vuelve con diversidad de voces, relatos y expresiones características de la provincia. Se llevará adelante desde el 3 al 13 de octubre, en el Domo del Centenario.
Se lleva adelante la Feria del Libro de la UNNE en la ciudad de Resistencia que arranca el 9 de agosto y finalizará el 18 de agosto. En ese sentido, Chaco On Line contacta a la escritora Marina Nill, quien participa de la mesa narrativa y lleva su libro (primer capítulo) “El Juego de las Máscaras”.