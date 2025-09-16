La Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025 se viene para el 2 al 12 de octubre

La Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025 se llevará adelante del 2 al 12 de octubre, en el Domo del Centenario. “La FIL es el acontecimiento literario más importante de la provincia y es un punto de referencia en la región”, expresa el Gobernador Leandro Zdero.

El primer mandatario provincial encabeza, este martes, junto a la ministra de Educación, Sofía Naidenoff; al presidente de la fundación del Libro y la Cultura, Rubén Duk, a Cultura y al Municipio de Resistencia el lanzamiento de la Feria Iberoamericana del Libro (FIL) Chaco 2025 que se realizará del 2 al 12 de octubre en el Domo del Centenario de Resistencia. El evento en su edición anterior ha convocado a más de 200.000 visitantes, y reunido a 11 librerías locales, 65.000 libros vendidos y más de 200 actividades culturales y literarias.



La presentación de la FIL 2025 ha contado con la participación de autores chaqueños que leyeron diferentes textos, entre los que han estado estudiantes de escuelas secundarias de Resistencia. Zdero agradece a las instituciones, firmas comerciales y autores que confían desde hace 17 años en la FIL. “El principal objetivo es fomentar la lectura: que la lectura ayude a ser masa crítica, que nos acerque y nos una”, subraya.



La FIL es una plataforma para la exhibición y comercialización de libros, además de ofrecer un espacio de intercambio cultural con la comunidad, presentaciones de autores, actividades formativas para docentes y eventos artísticos y literarios. “Estamos convencidos que la lectura es clave para recuperar la calidad educativa, la lectura es un faro de referencia para la educación, eventos como la FIL ponen a la provincia por el camino correcto, que es por donde queremos ir”, asegura.







Rubén Duk afirma que, “la FIL es una gran fiesta que nos identifica como región y de la cual nos sentimos muy orgullosos”. “La FIL no es de un gobierno, es de los lectores, a eso se debe el éxito de la feria año tras año”, apunta. “El libro es un elemento de inclusión que ayuda a las personas a superarse”, acota. De la presentación también son parte, el presidente del Instituto de Cultura Mario Zorrilla, y la secretaria de Cultura y Turismo de Resistencia, Bárbara Losch.

Programa y actividades

La FIL comenzará a las 8.30 horas con la visita de estudiantes de diferentes escuelas. Para aquellas que se encuentran alejadas del Domo del Centenario, el traslado se realizará a través de Lotería Chaqueña. Luego, se realizarán talleres literarios y educativos. Desde las 16, a las 18, se ejecutará una agenda técnica y profesional que incluirá a las universidades. Desde las 18, en adelante se realizarán espacios de poesía, historia, entre otros géneros. Los visitantes también podrán visitar un gran patio gastronómico y disfrutar de distintos eventos artísticos.