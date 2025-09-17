Orientación vocacional para alumnos de 5° año de la Escuela N°54 "Pablo Riccheri"

Desde la visión de los técnicos a cargo de la tarea, es considerada fundamental en un contexto con gran variedad de ofertas académicas como las que existen en la región. Del mismo modo, se trata de “despertar sus proyectos de vida”.

Malena Vilaqui, licenciada en Sicología y a cargo del taller, comenta: “Estamos haciendo un taller de orientación vocacional para empezar a trabajar lo que es el autoconocimiento, para que los chicos comiencen a adentrarse a lo que es una identidad vocacional y el mundo laboral”.



“El objetivo es que se conozcan a ellos mismos, que aprendan cuáles son sus intereses, sus gustos, y que los puedan relacionar a una futura elección vocacional; ya sea una ocupación, una profesión, que esté relacionado con su deseo y con lo que realmente quieren hacer”, acota.

Si bien se suele a pensar que las opciones tienden a volcarse por algunas pocas carreras tradicionales, la profesional indica que “lo que se encuentra es un abanico con muchísimas opciones; militar, policía, arquitectura, invertir en empresas, un montón de nuevas profesiones relacionadas con lo digital”.

“Me encontré con una demanda bastante amplia”, subraya la profesional.





Finalmente, desde su visión, Vilaqui expresa que “es súper importante que el municipio genere estos espacios y que el ciudadano lo sepa porque pueden acceder a esto comunicándose con las redes del municipio y pidiendo el taller”.