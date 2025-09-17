El Ministerio de Educación del Chaco anuncia el inicio del proceso de titularización de docentes del nivel Secundario. Esto se da como parte de la Ley de Estabilidad Laboral y Garantías Laborales.
Orientación vocacional para alumnos de 5° año de la Escuela N°54 "Pablo Riccheri"
Un taller de orientación vocacional para alumnos de quinto año se realiza en la Escuela de Nivel Secundario N° 54 “Pablo Riccheri”. Las actividades se organizan en dos partes; una charla con una licenciada en Sicología y otra relacionada las dinámicas con personal de la Secretaría de Acción Social de la comuna de la capital chaqueña.Educación - SecundariaChaco On Line
Desde la visión de los técnicos a cargo de la tarea, es considerada fundamental en un contexto con gran variedad de ofertas académicas como las que existen en la región. Del mismo modo, se trata de “despertar sus proyectos de vida”.
Malena Vilaqui, licenciada en Sicología y a cargo del taller, comenta: “Estamos haciendo un taller de orientación vocacional para empezar a trabajar lo que es el autoconocimiento, para que los chicos comiencen a adentrarse a lo que es una identidad vocacional y el mundo laboral”.
“El objetivo es que se conozcan a ellos mismos, que aprendan cuáles son sus intereses, sus gustos, y que los puedan relacionar a una futura elección vocacional; ya sea una ocupación, una profesión, que esté relacionado con su deseo y con lo que realmente quieren hacer”, acota.
Si bien se suele a pensar que las opciones tienden a volcarse por algunas pocas carreras tradicionales, la profesional indica que “lo que se encuentra es un abanico con muchísimas opciones; militar, policía, arquitectura, invertir en empresas, un montón de nuevas profesiones relacionadas con lo digital”.
“Me encontré con una demanda bastante amplia”, subraya la profesional.
Finalmente, desde su visión, Vilaqui expresa que “es súper importante que el municipio genere estos espacios y que el ciudadano lo sepa porque pueden acceder a esto comunicándose con las redes del municipio y pidiendo el taller”.
Inicia diagnóstico a estudiantes secundarios en Lengua y Matemática
Inicia este jueves y continúa el viernes, la primera evaluación diagnóstica de estudiantes de primer año de las escuelas de nivel Secundario. Se trata de dos exámenes, correspondientes a las áreas de Lengua y Matemática.
ESJA N°7, la posibilidad de finalizar los estudios secundarios, en forma flexible
La Dirección de la ESJA N°7, institución pública y gratuita que depende del Ministerio de Educación de la provincia, da a conocer la posibilidad de terminar la escuela secundaria en forma flexible. Está ubicada en Liniers 172, Resistencia.
La Dirección de Nivel Secundario del Ministerio de Educación del Chaco anuncia que en febrero y marzo de 2.025 se desarrollarán recuperatorios y mesas extraordinarias, "donde el alumno podrá definir si finalmente promueve o no el año".
Aporte chaqueño en Encuentro Internacional de Pueblos Indígenas, en Costa Rica
La dirigente de CEA, Alicia Torres, participa del 11° Encuentro internacional de la Educación de Pueblos Indígenas, en Costa Rica. Remarca la necesidad de mejorar las condiciones laborales, creaciones de cargos y el desarrollo de la enseñanza de la EIB.
Emisión de títulos: Aclaran responsabilidad única de cada unidad educativa
La Dirección de Gestión Privada explica que la emisión de títulos y certificaciones del nivel Secundario comienza en las instituciones. Aclara que esto es responsabilidad de cada unidad respectiva.