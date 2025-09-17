Orientación vocacional para alumnos de 5° año de la Escuela N°54 "Pablo Riccheri"

Un taller de orientación vocacional para alumnos de quinto año se realiza en la Escuela de Nivel Secundario N° 54 “Pablo Riccheri”. Las actividades se organizan en dos partes; una charla con una licenciada en Sicología y otra relacionada las dinámicas con personal de la Secretaría de Acción Social de la comuna de la capital chaqueña.

Educación - SecundariaChaco On LineChaco On Line
Orientacion-vocacional-Escuela-54-Pablo-Richeri-25-09-17-01
Orientacion vocacional en la escuela secundaria N54 Pablo Richeri

Desde la visión de los técnicos a cargo de la tarea, es considerada fundamental en un contexto con gran variedad de ofertas académicas como las que existen en la región. Del mismo modo, se trata de “despertar sus proyectos de vida”. 

 

Juicio-por-jurados-Matias-Alberto-Gallardo-25-09-17-01Juicio por jurados: Concluye primera jornada de causa por supuesto homicidio

Malena Vilaqui, licenciada en Sicología y a cargo del taller, comenta: “Estamos haciendo un taller de orientación vocacional para empezar a trabajar lo que es el autoconocimiento, para que los chicos comiencen a adentrarse a lo que es una identidad vocacional y el mundo laboral”. 

 

Marcha-Federal-Universitaria-25-09-16-01Marcha Federal Universitaria: Preparan las manifestaciones en Resistencia y Corrientes
FIL-2025 25-09-16-01La Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2025 se viene para el 2 al 12 de octubre


“El objetivo es que se conozcan a ellos mismos, que aprendan cuáles son sus intereses, sus gustos, y que los puedan relacionar a una futura elección vocacional; ya sea una ocupación, una profesión, que esté relacionado con su deseo y con lo que realmente quieren hacer”, acota. 

 

 

Cajero-automatico-25-08-18-01Administración pública provincial: Trabajadores percibirán el Refrigerio el martes 23

Si bien se suele a pensar que las opciones tienden a volcarse por algunas pocas carreras tradicionales, la profesional indica  que “lo que se encuentra es un abanico con muchísimas opciones; militar, policía, arquitectura, invertir en empresas, un montón de nuevas profesiones relacionadas con lo digital”. 

 

“Me encontré con una demanda bastante amplia”, subraya la profesional. 

 

Hugo-Coria-con-Ivan-Gyoker_1Nagpel pide se respete la Ley de Equiparación Salarial
Omar-Larroza-25-09-15-01Larroza pide apoyo "para salvar a las universidades"


 

Finalmente, desde su visión, Vilaqui expresa que “es súper importante que el municipio genere estos espacios y que el ciudadano lo sepa porque pueden acceder a esto comunicándose con las redes del municipio y pidiendo el taller”.

Te puede interesar
Boletín de noticias