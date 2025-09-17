Diputados aprueba el rechazo a los vetos a la emergencia pediátrica y al financiamiento a las universidades

Sesión de la Cámara de Diputados de la Nación

En la Cámara de Diputados de la Nación, se logra aprobar el rechazo a los vetos de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

La aprobación del rechazo a la Ley de Emergencia Pediátrica y de Residencias, conocida como Ley Garrahan. La votación presenta 181 votos afirmativos, 60 negativas y 1 abstención. Pasa al Senado para su tratamiento.

Para la sanción, la oposición consigue juntar 174 votos positivos contra 67 votos negativos y solo 2 votos por la abstención.

Ahora es el turno del Senado, donde las negociaciones anticipan una pronta sanción.