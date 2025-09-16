Presupuesto Nacional 2026: Zdero valora el equilibrio fiscal, el combate a la pobreza y la lucha contra la inflación

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero reconoce las condiciones presentadas por el Presidente Javier Milei al presentar el Presupuesto. En un post en la red social X resalta el compromiso por el equilibrio fiscal; la vocación por combatir la pobreza y la lucha contra la inflación.

X-Leandro-Zdero-Presentacion-de-presupuesto-nacional-25-09-16-01
Post del gobernador Leandro Zdero en la red social X

A poco de producirse la presentación del presupuesto nacional 2026, el gobernador Leandro Zdero a través de la red social X, valora los criterios expuestos por el Presidente Javier Milei. 

 

En especial, destaca el compromiso con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación.

 

Confirma el respaldo para encaminar a este país hacia el progreso

 

El texto completo del post del mandatario chaqueño en la red social X es: “Hoy el Presidente @JMilei anticipó los criterios generales del Presupuesto Nacional 2026. Consideramos esencial el compromiso irrestricto con el equilibrio fiscal, la vocación de combatir la pobreza y la lucha contra la inflación. Celebramos los refuerzos de partidas en educación, salud y discapacidad. Valoramos el gesto de reconocer el esfuerzo ciudadano en este proceso de cambio y confirmamos nuestro acompañamiento para encaminar a este país hacia el progreso para que quienes somos del interior profundo podamos ser parte de una Argentina que crezca con los argentinos incluidos!”

 

