El CUCAI Chaco cumple 31 años impulsando la donación y el transplante de órganos
El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Chaco, conmemora este 7 de diciembre su 31° aniversario y la celebración del Día Provincial del Donante de Órganos. Desde 1994, el CUCAI sostiene un trabajo ininterrumpido orientado a coordinar, impulsar y fiscalizar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en la provincia, convirtiéndose en un pilar sanitario y social para miles de familias chaqueñas.