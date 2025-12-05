El CUCAI Chaco cumple 31 años impulsando la donación y el transplante de órganos

En estas tres décadas, más de 1.500 personas recuperan su calidad de vida gracias al trasplante, posibilitado por la voluntad positiva de más de 600 donantes chaqueños. A través de más de 600 operativos de donación, la provincia ha construido una trayectoria sólida en materia de procuración, sensibilización y fortalecimiento institucional.

Un camino que comienza con un gesto histórico

El 7 de diciembre de 1994, dos familias chaqueñas han decidido donar los órganos de sus seres queridos. Ese acto marca un antes y un después: motiva la creación formal del CUCAI Chaco bajo coordinación del INCUCAI y del Ministerio de Salud, e instaura esa fecha como Día Provincial del Donante de Órganos.



Desde entonces, la institución ha crecido en infraestructura, capacitación, marcos legales y estrategias de sensibilización, convirtiéndose en un referente nacional.

La dirección del CUCAI Chaco ha sido ejercida por reconocidos profesionales a lo largo de los años: doctor Guillermo Petraglia, doctora Lilian Pantich, doctora Graciela Serfaty, doctora Gladis Montenegro, doctor Christian Dellera, doctor Adrián Bravo y doctora Nora Suligoy. Desde 2024, la conducción está a cargo del doctor Walter Bonfanti, quien continúa impulsando políticas de fortalecimiento provincial en donación y trasplante.

2025: un año marcado por avances, expansión territorial y resultados concretos

El 2025 se posiciona como uno de los años más significativos para la provincia:

● 20 operativos de donación concretados hasta diciembre.

● 69 pacientes chaqueños trasplantados, que hoy cuentan con una nueva oportunidad de vida.

● Incorporación y funcionamiento pleno de nuevas Unidades Hospitalarias de Procuración (UHPROT) en el Hospital Pediátrico y en el Hospital 4 de Junio (Sáenz Peña).

● Avances clave en procuración pediátrica, con operativos inéditos, incluyendo la primera donación en asistolia pediátrica de Sudamérica realizada en el hospital Pediátrico.

El hospital Perrando continúa siendo la institución generadora de donantes más importante de la provincia, con 13 operativos en lo que va del año, acompañado por los avances del hospital Pediátrico y el hospital 4 de Junio (con cuatro y tres operativos realizados en cada uno, respectivamente), consolidando una red provincial cada vez más amplia y activa.

Donación de médula ósea: una puerta abierta al mundo

El CUCAI Chaco también desarrolla un rol estratégico en la promoción de la donación de médula ósea a través del Registro Nacional de Donantes de CPH del INCUCAI.

Gracias al trabajo articulado del Registro en Chaco, a cargo de la técnica. Jesica Acuña:

● 13 donantes chaqueños ya concretaron una donación efectiva para pacientes de Argentina y del mundo.

● Más de 5.400 chaqueños inscriptos forman parte del banco mundial de donantes de médula, ofreciendo oportunidades de vida a quienes enfrentan enfermedades graves.