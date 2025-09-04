Sindicatos docentes exponen contradicciones de políticos del pueblo chaqueño. Convocan a una concentración y marcha para el martes 26.
Sigue vigente el reclamo docente
Gremios docentes vuelven a manifestarse esta tarde por las calles de Resistencia, llevando el reclamo ante la suspensión de la cláusula gatillo. También plantean la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.Educación - SindicalesChaco On Line
Tanto el planteo por la suspensión de la cláusula gatillo como el llamado a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo son consideradas fundamentales para el sector docente.
Los sindicatos docentes que unen voluntades son Atech; Utre Ctera; Sitech Feeración; Achabi; UDA;Sadop; Amet; Fiud; Sech; Sitech Sudeste; Fesidoch y Adoch.
La caravana docente está convocada para este jueves 4 de septiembre, a partir de las 19 horas. Partirá de la Laguna Argüello. Tiene previsto ir a varios medios de comunicación -la convocatoria oficial anuncia que irán a diario Norte y canal 9-. Llevará el reclamo docente a instituciones como el Arzobispado de Resistencia y la Cámara de Comercio.
También está anunciado que la caravana docente vaya a la UNNE, donde recibirá el saludo de docentes y estudiantes.
Durante los últimos días, los gremios docentes se han dedicado a denunciar el estado de abandono de la escuela pública.
Cláusula gatillo: Enérgico rechazo de sindicatos docentes a actitud del oficialismo y de Charole
Sindicatos docentes repudian la actitud y decisión de los legisladores del oficialismo, en torno al tratamiento de la cláusula gatillo. También rechazan el voto de la diputada de la oposición del bloque CER, Andrea Charole
Sindicatos docentes, con agenda completa para llevar el reclamo por la cláusula gatillo
Sindicatos docentes llevarán adelanta una serie de acciones durante la semana que se inicia en demanda por el cumplimiento de la cláusula gatillo así como de la convocatoria por parte del gobierno provincial a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Comienza este lunes, cuando concurran a la cartera legislativa de Hacienda y Presupuesto.
Sindicatos docentes piden a Diputados que la cláusula gatillo sea ley
Diputados provinciales de la comisión de Educación reciben a dirigentes de sindicatos docentes. Escuchan sobre el pedido de acompañamiento para que la cláusula gatillo salga por ley.
Diputados provinciales de Juntos por el Cambio alertan que gremios docentes lanzan una campaña con la que buscan protagonismo. Advierten sobre el lanzamiento de una campaña contra el gobierno de Zdero.
Con manifestación, docentes reafirman reclamo por la cláusula gatillo
Docentes manifiestan alrededor de la plaza 25 de Mayo. Respaldan el reclamo por la cláusula gatillo y definen las acciones a encarar la semana entrante.