Sigue vigente el reclamo docente

Tanto el planteo por la suspensión de la cláusula gatillo como el llamado a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo son consideradas fundamentales para el sector docente.

Los sindicatos docentes que unen voluntades son Atech; Utre Ctera; Sitech Feeración; Achabi; UDA;Sadop; Amet; Fiud; Sech; Sitech Sudeste; Fesidoch y Adoch.



La caravana docente está convocada para este jueves 4 de septiembre, a partir de las 19 horas. Partirá de la Laguna Argüello. Tiene previsto ir a varios medios de comunicación -la convocatoria oficial anuncia que irán a diario Norte y canal 9-. Llevará el reclamo docente a instituciones como el Arzobispado de Resistencia y la Cámara de Comercio.

También está anunciado que la caravana docente vaya a la UNNE, donde recibirá el saludo de docentes y estudiantes.

Durante los últimos días, los gremios docentes se han dedicado a denunciar el estado de abandono de la escuela pública.