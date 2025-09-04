Sigue vigente el reclamo docente

Gremios docentes vuelven a manifestarse esta tarde por las calles de Resistencia, llevando el reclamo ante la suspensión de la cláusula gatillo. También plantean la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.

Caravana-docente-25-09-04-01
Mapa del recorrido previsto para la caravana docente

Tanto el planteo por la suspensión de la cláusula gatillo como el llamado a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo son consideradas  fundamentales para el sector docente.

 

Los sindicatos docentes que unen voluntades son Atech; Utre Ctera; Sitech Feeración; Achabi; UDA;Sadop; Amet; Fiud; Sech; Sitech Sudeste; Fesidoch y Adoch.

 

 

La caravana docente está convocada para este jueves 4 de septiembre, a partir de las 19 horas. Partirá de la Laguna Argüello. Tiene previsto ir a varios medios de comunicación -la convocatoria oficial anuncia que irán a diario Norte y canal 9-. Llevará el reclamo docente a instituciones como el Arzobispado de Resistencia y la Cámara de Comercio.

 

También está anunciado que la caravana docente vaya a la UNNE, donde recibirá el saludo de docentes y estudiantes.

 

Durante los últimos días, los gremios docentes se han dedicado a denunciar el estado de abandono de la escuela pública.

 

 

