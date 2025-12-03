"Che que buena que está"

En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a  hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso

Al momento de tomar los juramentos de los nuevos diputados chaqueños, el diputado nacional Gerardo Cipolini, encargado de llevar adelante la ceremonia, por ser el legislador de mayor edad, dice  un comentario bastante fuera de lugar. 

 

 

En la transmisión oficial, se escucha que cuando el secretario parlamentario Adrián Pagán invita a los diputados electos por Chaco Guillermo César Agüero, César Dolce y Rosario Goitía a acercarse al estrado, un comentario fuera de lugar de Gerardo Cipolini. 

 

 

“Quién es Rosario Goitía?” “Che que buena que está” se oye en la transmisión del canal DTV.

Otro comentario similar ha sido dirigido a la diputada electa por la provincia de Formosa, María Graciela de la Rosa.

