Quebracho colorado: Alerta por tala indiscriminada
El avance de la deforestación en el Chaco no es, lamentablemente, una novedad para las organizaciones ambientalistas y amplios sectores de la sociedad civil.
Desde hace tiempo, se viene advirtiendo sobre las consecuencias que la tala ilegal tiene para la biodiversidad y las especies nativas. Ahora, Greenpeace ha emitido una alerta sobre la tala indiscriminada en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa.
Afirman que esto está llevando al emblemático quebracho colorado, declarado "Árbol Forestal Nacional", a una situación de extrema vulnerabilidad.
El quebracho colorado al borde de la extinción
El quebracho colorado, un árbol de crecimiento lento con una madera extraordinariamente dura, es un símbolo del Gran Chaco Americano. A pesar de su valor, la explotación histórica para la producción de tanino y traviesas de ferrocarril lo ha dejado en una situación crítica.
Deforesstación
Las consecuencias de la deforestación son:
|Calentamiento global:
|Los bosques absorben CO2 de la atmósfera, pero al talarlos, este gas permanece en el aire, lo que provoca el efecto invernadero.
|Pérdida de biodiversidad:
|Esta práctica destruye los hábitats de miles de especies vegetales y animales.
|Inestabilidad económica y ambiental:
|Los bosques son fuente de materias primas, combustible y medicamentos.
|Alteración del ciclo del agua
|La deforestación deja los suelos desprotegidos de la erosión, además de que estos espacios verdes nutren las fuentes de agua dulce.