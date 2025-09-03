Quebracho colorado: Alerta por tala indiscriminada

El avance de la deforestación en el Chaco no es, lamentablemente, una novedad para las organizaciones ambientalistas y amplios sectores de la sociedad civil.





Desde hace tiempo, se viene advirtiendo sobre las consecuencias que la tala ilegal tiene para la biodiversidad y las especies nativas. Ahora, Greenpeace ha emitido una alerta sobre la tala indiscriminada en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa.

Afirman que esto está llevando al emblemático quebracho colorado, declarado "Árbol Forestal Nacional", a una situación de extrema vulnerabilidad.

El quebracho colorado al borde de la extinción

El quebracho colorado, un árbol de crecimiento lento con una madera extraordinariamente dura, es un símbolo del Gran Chaco Americano. A pesar de su valor, la explotación histórica para la producción de tanino y traviesas de ferrocarril lo ha dejado en una situación crítica.

Deforesstación

Las consecuencias de la deforestación son: