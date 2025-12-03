Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”

Te puede interesar

"Che que buena que está" Chaco On Line Actualidad - Nación En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso

Fin de semana XL: Cerca de 1,7 millón de turistas recorren la Argentina Chaco On Line Actualidad - Nación Durante el fin de semana XL por el Día de la Soberanía Nacional se han desplazado 1.694.000 turistas por la Argentina, 21% más que el año pasado, según un informe de CAME. Estos días, los turistas desembolsan $ 355.789 millones, un aumento del 34% en el gasto total.

Jubilados recibirán un bono de $70.000 Chaco On Line Actualidad - Nación Jubilados y pensionados que cobran la mínima recibirán un Bono Extraordinario Previsional de $70.000. Este monto se acreditará en noviembre de 2025.

Registran 11% de participación electoral Chaco On Line Actualidad - Nación El 11% de participación en las urnas, se registra hasta las 11 horas. Los datos son brindados por la Dirección Nacional, Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.