Cipolini se defiende: “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”

El diputado nacional Gerardo Cipolini se defiende ante las críticas por sus comentarios. “Por ahí, uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, argumenta.

Sesion-preparatoria-Gerardo-Cipolini-25-12-03-01
Diputado nacional Gerardo Cipolini

Poco después de que los comentarios del diputado nacional Gerardo Cipolini rebotara en todos los medios del país, el legislador saenzpeñense trata de dar una explicación en el Congreso: 

Diputados-nacionales-chaquenios-25-12-03-02Juran los diputados nacionales chaqueños

“La verdad que la tecnología ha avanzado a límites casi inconsistentes. De tal manera que por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho”, dice Cipolini. Mientras se escuchan risas de los demás diputados. 

 

“No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. De ninguna manera, teniéndola a la secretaria y al secretario a mi lado, yo iba a expresarme en ese sentido”, dice el mayor diputado nacional, encargado de la sesión preparatoria. 

"Che que buena que está"

En la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados de la Nación se han escuchado varios exabruptos. “Che que buena que está” es la frase del diputado Gerardo Cipolini en referencia a  hacia su comprovinciana Rosario Goitía, recién incorporada a la Cámara baja del Congreso

En el Congreso de la Nación, los chaqueños Guillermo César Agüero, Rosario Goitía, Sergio Dolce y Julieta Campo prestan juramento y asumen sus bancas. Durante la ceremonia juran 127 diputados nacionales.

