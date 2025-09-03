Diputados provinciales piden la interpelación del ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich. Es para la primera semana de septiembre, con el fin de que dé precisiones acerca del “Ejercicio Militar Libertador 2025”.
Disponen la libertad del rey de los inhibidores
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco hace saber que ha dispuesto la libertad del Roberto Sabadini, conocido como el rey de los inhibidores. La medida ha sido definida por la doctora Candela Valdez, a cargo del Equipo Fiscal N°15, luego de que la víctima se negara a ratificar la denuncia en sede policial.
El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco da a conocer que el imputado Roberto Sabadini, conocido mediáticamente como “el rey de los inhibidores”, ha sido buscado por la Policía del Chaco durante 11 días y puesto a disposición del Equipo Fiscal Número 15 .
Posteriormente, personal del Equipo Fiscal Número 15 a cargo de la doctora María Candela Valdez, ha entablado comunicación telefónica con la víctima a fin de coordinar con la misma una declaración testimonial para ratificar su denuncia en sede policial, diligencia indispensable para dar continuidad a la investigación. Sin embargo, la misma se ha negado a declarar debido a la sobreexposición mediática que sufrió a raíz del hecho.
“Ante esta situación, y dado que se trata de un delito de carácter económico que no permite la actuación de oficio sin la ratificación de la denuncia en sede judicial, la fiscal interviniente se vio obligada a disponer la libertad del imputado”, expone el MPF.
Cabe aclarar que, actualmente, Roberto Sabadini se encuentra detenido bajo la órbita del Equipo Fiscal Número 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce, quien debe realizar un trabajo minucioso para lograr que una denunciante ratifique su testimonio en sede judicial y de esta manera avanzar en el proceso.
El Ministerio Público Fiscal recuerda a la ciudadanía que “la colaboración de las víctimas y denunciantes resulta fundamental para el avance de los procesos penales. Por ello, se solicita a todas las personas de la provincia que, en casos similares, formalicen y sostengan sus denuncias, ya que sin esta participación los fiscales no pueden impulsar las investigaciones correspondientes”.
La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Chaco manifiesta su “más enérgico repudio frente a la persecución sindical que hoy sufre la Unión de Trabajadores de las Comunicaciones del Chaco (Utich) y su secretario general, Diego Almirón”.
Aptasch para por 24 horas, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales
Aptasch concreta una “Jornada de Lucha”, con un paro de 24 horas y concentración frente al hospital Perrando. Reclama mejoras salariales, de condiciones laborales y en apoyo a los residentes.
Encuentro Cívico expresa apoyo electoral a la propuesta electoral presentada por la conducción de la UCR, en vistas de las elecciones de octubre próximo. Ratifica el acompañamiento al gobernador Zdero y reafirma el compromiso de terminar con el kirchnerismo.
Legisladores justicialistas piden ante el Tribunal de Disciplina partidario la sanción de la diputada provincial Andrea Charole. Acusan de ”inconducta partidaria, deslealtad, o acciones que perjudiquen al pueblo trabajador” y “particularmente contra el sector docente” vivida durante la sesión del miércoles 21 en el tratamiento de la cláusula gatillo.
En Casa por la Memoria, este jueves 4, a partir de las 18 horas, destacados especialistas expondrán un balance de lo realizado para visibilizar la memoria histórica. El panel estará integrado por el coordinador del Registro Único de la Verdad, Juan Carlos Fernández; el investigador del Conicet, Emilio Crenzel y la doctora en Ciencias Sociales, Claudia Calvo, investigadora sobre el papel de la mujer rural.