Disponen la libertad del rey de los inhibidores

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chaco da a conocer que el imputado Roberto Sabadini, conocido mediáticamente como “el rey de los inhibidores”, ha sido buscado por la Policía del Chaco durante 11 días y puesto a disposición del Equipo Fiscal Número 15 .

Posteriormente, personal del Equipo Fiscal Número 15 a cargo de la doctora María Candela Valdez, ha entablado comunicación telefónica con la víctima a fin de coordinar con la misma una declaración testimonial para ratificar su denuncia en sede policial, diligencia indispensable para dar continuidad a la investigación. Sin embargo, la misma se ha negado a declarar debido a la sobreexposición mediática que sufrió a raíz del hecho.

“Ante esta situación, y dado que se trata de un delito de carácter económico que no permite la actuación de oficio sin la ratificación de la denuncia en sede judicial, la fiscal interviniente se vio obligada a disponer la libertad del imputado”, expone el MPF.

Cabe aclarar que, actualmente, Roberto Sabadini se encuentra detenido bajo la órbita del Equipo Fiscal Número 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce, quien debe realizar un trabajo minucioso para lograr que una denunciante ratifique su testimonio en sede judicial y de esta manera avanzar en el proceso.

El Ministerio Público Fiscal recuerda a la ciudadanía que “la colaboración de las víctimas y denunciantes resulta fundamental para el avance de los procesos penales. Por ello, se solicita a todas las personas de la provincia que, en casos similares, formalicen y sostengan sus denuncias, ya que sin esta participación los fiscales no pueden impulsar las investigaciones correspondientes”.