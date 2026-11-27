Choque entre senadores chaqueños: Schneider cuestiona a Capitanich por rechazar las penas contra el vandalismo rural
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
Cruce directo entre senadores chaqueños: Silvana Schneider cuestiona públicamente a Jorge Capitanich en el recinto de la Cámara Alta tras su voto negativo contra la Ley de Vandalismo Rural.
Reproche por el respaldo al agro: La legisladora denuncia que su par provincial le da la espalda a los productores chaqueños al rechazar una herramienta legal clave para proteger el trabajo y la inversión rural.
Reforma del Código Penal: La norma aprobada incorpora nuevas figuras delictivas para sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios y los ataques contra silobolsas, cultivos e infraestructura.
Endurecimiento de penas y multas: La legislación establece condenas de hasta 2 años de prisión por intrusión ilegal, hasta 8 años por daños a la producción y hasta 10 años en casos agravados, además de multas de hasta doce veces el valor del perjuicio.
Reclamo de coherencia parlamentaria: Schneider subraya que el sector productivo exige hechos concretos, compromiso y decisiones firmes en el Congreso por encima de los discursos políticos.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Noviembre de 2021).- La senadora nacional Silvana Schneider confronta directamente a su par chaqueño Jorge Capitanich tras la votación en el recinto de la Cámara Alta, exponiendo un fuerte quiebre político en torno a la defensa de la producción agropecuaria: “Cuando había que defender al campo, Capitanich votó en contra”. Con esta definición tajante, la legisladora cuestiona la postura negativa del dirigente frente a la
En el desarrollo de su planteo, Silvana Schneider apunta directamente contra la contradicción discursiva de Jorge Capitanich, advirtiendo que los productores necesitan respaldo real en las bancas y no promesas vacías: “Mientras los productores necesitan protección y respuestas, Capitanich les dio la espalda”. La representante chaqueña subraya que resulta incoherente hablar de desarrollo económico mientras se rechaza una herramienta legal para proteger el trabajo rural frente a ataques reiterados. De este modo, el debate legislativo coloca bajo la lupa el compromiso parlamentario con las economías regionales, dejando en evidencia la falta de acompañamiento de su par a una demanda histórica del agro.
Al detallar el alcance de la normativa aprobada, Silvana Schneider destaca la importancia de incorporar delitos específicos que castiguen la intrusión ilegítima y el sabotaje productivo: “No se puede hablar de defender la producción y después votar en contra de una ley que busca proteger a quienes trabajan, invierten y generan riqueza en nuestra provincia y en el país”. La reforma penal establece condenas de hasta dos años de prisión por ingreso ilegal a establecimientos rurales y escala hasta ocho años por la destrucción de silobolsas e infraestructura agropecuaria. Frente a este escenario, la negativa de Jorge Capitanich contrasta con una amplia mayoría que prioriza la seguridad en los establecimientos del interior.
Hacia el cierre de su pronunciamiento, Silvana Schneider redobla su exigencia de coherencia política hacia Jorge Capitanich, reclamando definiciones concretas en defensa del entramado productivo provincial: “El campo necesita hechos, compromiso y decisiones, no discursos”. La senadora recuerda que, en los casos más graves de daño rural, las penas alcanzan los diez años de cárcel efectiva junto con multas de hasta doce veces el valor del perjuicio ocasionado. Con esta postura firme ante la sanción definitiva en el Congreso Nacional, la legisladora deja sentado que el debate expone un quiebre político frente a quienes sostienen la actividad agropecuaria e industrial del Chaco.
Sanciones severas por sabotaje a tractores, cosechadoras, galpones, alambrados, molinos y sistemas de riego.
Penalización del ingreso ilegal a campos delimitados y de ataques que afecten la producción ganadera.
Mientras Silvana Schneider acompaña la ley junto a 49 senadores, Jorge Capitanich vota en contra integrando la minoría de 9 rechazos.
Silvana Schneider expone públicamente el voto negativo de Capitanich y exige respaldo concreto para los productores chaqueños.
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