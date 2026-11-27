







CIUDAD DE BUENOS AIRES (Noviembre de 2021).- La senadora nacional Silvana Schneider confronta directamente a su par chaqueño Jorge Capitanich tras la votación en el recinto de la Cámara Alta, exponiendo un fuerte quiebre político en torno a la defensa de la producción agropecuaria: “Cuando había que defender al campo, Capitanich votó en contra”. Con esta definición tajante, la legisladora cuestiona la postura negativa del dirigente frente a la Ley contra el Vandalismo Rural en el Senado , señalando que su decisión deja desprotegidos a miles de trabajadores rurales. Mientras el Congreso avanza con reformas clave en el Código Penal , su intervención expone una desconexión profunda con las urgencias del sector productivo.

8 AÑOS Pena por daño rural Ataques a silobolsas y producción 10 AÑOS + 12x Casos agravados y multa Cárcel efectiva y sanción económica