SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Protagonistas del cónclave: El senador nacional por Chaco Jorge Capitanich, el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela y el senador nacional por San Juan Sergio Uñac encabezan el Segundo Encuentro del Norte Grande en la capital chaqueña.

Fenix951

Inversión estratégica: Capitanich reclama una reparación histórica estimada en 30.000 millones de dólares en un horizonte de dos décadas para financiar agua potable, vivienda, infraestructura vial y corredores bioceánicos.

Noticias del paraná

Hoja de ruta hacia 2027: Uñac convoca a construir una alternativa política federal desde los territorios y propone definir candidaturas mediante internas regionales ante una eventual suspensión de las PASO.





Unidad y tejido social: Quintela llama a consolidar la unidad del movimiento nacional justicialista, cuestiona el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y exige preservar los recursos naturales en beneficio de las provincias.





Respaldo institucional: La jornada reúne a más de veinte intendentes chaqueños en la Universidad Popular y suma el acompañamiento de legisladores nacionales y provinciales de Chaco, La Rioja, Corrientes y Santa Cruz.







RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- En el cierre de una extensa jornada de articulación territorial en Resistencia, Jorge Capitanich, Ricardo Quintela y Sergio Uñac lideran el Segundo Encuentro del Norte Grande ante la militancia en la sede del Partido Justicialista, tras mantener reuniones de trabajo con más de una veintena de intendentes chaqueños en la Universidad Popular y debatir con legisladores de distintas jurisdicciones. Durante su intervención central, el senador chaqueño plantea la urgencia de ejecutar un programa federal de inversiones que corrija las desigualdades estructurales de las diez provincias norteñas. "El Norte Grande argentino necesita una reparación histórica", afirma Capitanich al cuantificar en 30.000 millones de dólares el capital necesario durante los próximos 20 años para universalizar el acceso al agua potable, las cloacas, la vivienda, la infraestructura logística y los corredores bioceánicos.





Al profundizar en la matriz doctrinaria del espacio, el dirigente chaqueño reivindica el rol activo del Estado como herramienta indispensable para garantizar la justicia social y la movilidad social ascendente mediante el acceso a la educación de calidad, la salud pública y la alimentación saludable. "Cuando el Estado interviene, puede efectivamente redistribuir de forma eficaz en favor de los más pobres. Pero también cuando el Estado no interviene, seguramente redistribuye a favor de los más ricos", advierte Capitanich, mientras aclara la visión histórica del movimiento sobre la cohesión comunitaria: "Nosotros no estamos a favor de la lucha de clases. Nosotros no somos clasistas. Nosotros creemos en la armonía de clases y en el policlasismo. Y queremos y creemos esencialmente en la movilidad social ascendente". Asimismo, el anfitrión exige proteger la industrialización en origen y el valor agregado de las economías regionales —entre ellas la yerbatera, algodonera, vitivinícola, olivícola, telera y frutihortícola— frente a las políticas de desregulación que comprometen la rentabilidad de los productores locales: "Tenemos que defender la producción de nuestras economías regionales", afirma el dirigente chaqueño.





Por su parte, el senador nacional por San Juan, Sergio Uñac enfoca su mensaje en la reorganización estratégica del espacio de cara a las elecciones presidenciales, subrayando que la construcción política exige presencia territorial permanente y protagonismo de las provincias en la toma de decisiones. "El interior tiene un destino común y estoy acá para construirlo de cara al 2027", sentencia el exmandatario cuyano, quien destaca la labor cotidiana de los jefes comunales en la contención social y plantea un esquema de internas regionales para seleccionar candidatos si se suspenden las primarias abiertas. Al analizar el impacto del ajuste fiscal sobre las administraciones locales, Uñac advierte: "El Estado nacional se retira y la necesidad no desaparece", señalando que los intendentes y gobernadores absorben hoy la demanda directa de las familias argentinas ante el repliegue de la asistencia central.

En sintonía con sus pares, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela convoca a consolidar la unidad del peronismo y a ampliar la base de sustentación política hacia todos los sectores productivos y sociales del país. El mandatario riojano cuestiona la pérdida del poder adquisitivo, la quita de medicamentos gratuitos a jubilados y las barreras de acceso a tratamientos para pacientes crónicos, calificando estas medidas como una expresión de crueldad social. "No es difícil poner un plato de comida en la mesa de los argentinos", asegura Quintela, al tiempo que objeta los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y reclama que la explotación de los recursos naturales genere beneficios tangibles para las economías provinciales: "Hay otro camino, un camino de crecimiento, desarrollo, de bienestar, de felicidad".





Para cerrar el encuentro, Quintela convoca a reconstruir el tejido comunitario mediante una alianza amplia que trascienda las fronteras partidarias tradicionales. "Tenemos que convocar a organizaciones sociales, partidos políticos que tengan mínimamente coincidencia básica con nosotros, al movimiento obrero. Tenemos que convocar a comerciantes, industriales, empresarios, a los jóvenes por sobre todas las cosas", expresa el gobernador riojano ante una nutrida delegación federal. La cumbre cuenta además con la presencia de la vicegobernadora riojana Teresita Leonor Madera, los senadores nacionales Florencia López y Fernando Rejal, los diputados nacionales Gabriela Pedrali, Julieta Campo, Aldo Leiva y Juan Carlos Molina, los referentes correntinos Martín Ignacio "Tincho" Ascúa y Ana Almirón, la exsenadora María Inés Pilatti Vergara, y los diputados provinciales chaqueños Sebastián Benítez Molas, Nicolás Slimel, Luciano "Lucho" Moser, Santiago Pérez Pons, María Luisa Chomiak, Katia Blanc, Analía Flores y María Pía Chiacchio Cavana.

Cuadro Comparativo: Ejes Estratégicos de la Cumbre del Norte Grande

Dirigente Rol Institucional Propuesta Central para el Interior Diagnóstico y Definición Política Jorge Capitanich Senador Nacional por Chaco Plan de inversión de USD 30.000 millones a 20 años en infraestructura básica y corredores bioceánicos. Reivindicación del Estado redistributivo, defensa de economías regionales y armonía de clases. Sergio Uñac Senador Nacional por San Juan Construcción de una alternativa federal para 2027 con protagonismo de intendentes e internas regionales. Crítica al retiro del Estado central que transfiere demandas sociales hacia provincias y municipios. Ricardo Quintela Gobernador de La Rioja Unidad del justicialismo, convocatoria multisectorial y revisión de condiciones del RIGI. Defensa de los recursos naturales provinciales, acceso a medicamentos y soberanía alimentaria.