PUNTOS CLAVE DEL RELEVAMIENTO

Agotamiento temprano del salario: El 67,7% de los argentinos consume la totalidad de sus ingresos antes del día 20 de cada mes, mientras que apenas el 31,1% logra llegar a fin de mes y solo el 7,5% conserva capacidad de ahorro.

Endeudamiento de subsistencia: El 59,4% de los encuestados contrae deudas en los últimos seis meses, destinando esos fondos principalmente a alimentos y salud (57,7%) y al pago de tarifas y servicios (18,3%).

Brecha entre inflación oficial y percepción: El 80,6% afirma que su sueldo pierde contra la suba de precios, al tiempo que el 69,6% desconfía de la representatividad del índice mensual publicado por el INDEC.

Impacto en jóvenes y clase media: Entre los menores de 40 años, la imposibilidad de superar el día 20 trepa al 75%, mientras que en la clase media el indicador salta del 51,4% al 60,6% en apenas treinta días.

Escenario electoral fragmentado: De cara a los comicios presidenciales, ningún dirigente supera el 30% de voto seguro, configurándose una disputa interna dentro de cada espacio político según los pisos y techos electorales.

El estudio de Zentrix y la advertencia del Papa León XIV sobre el trabajo



A pocos días de la disertación en el Palacio Libertad donde el papa León XIV advierte que "una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo" y subraya que "la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre elaborado por Zentrix Consultora expone la distancia entre esa premisa y la realidad cotidiana de los hogares argentinos. Según el relevamiento nacional de la firma privada, el 67,7% de la población agota sus ingresos a más tardar el día 20, un fenómeno que escala al 75% entre los menores de 40 años y alcanza un crítico 82,4% en los sectores de bajos recursos, desvinculando el deterioro económico de gestiones locales específicas para situarlo como una problemática estructural de alcance federal.

El crédito familiar reemplaza al salario y golpea a la clase media



Ante la insuficiencia de las remuneraciones para cubrir las cuatro semanas del calendario, el financiamiento privado pasa a sostener el consumo elemental de las familias, de acuerdo con los registros estadísticos de Zentrix Consultora. El estudio demuestra que el 59,4% de los ciudadanos toma algún tipo de crédito o deuda en el último semestre —frente al 56,2% medido en septiembre—, y que el 76% de esos tomadores utiliza el dinero para gastos de subsistencia (57,7% en comida y medicamentos, más un 18,3% en servicios públicos), relegando la compra de bienes durables a un marginal 11,7%. En este contexto, la clase media evidencia el mayor retroceso mensual, ya que el segmento que no logra superar la barrera del día 20 salta del 51,4% al 60,6%, obligando a este estrato a financiar sus facturas fijas mediante el endeudamiento recurrente.

Descreimiento en el índice del INDEC por el atraso de la canasta de consumo



La encuesta de Zentrix Consultora refleja también una marcada brecha entre las estadísticas oficiales y el costo de vida percibido en los comercios, dado que el 80,6% de los consultados sostiene que su salario no le gana a la inflación. Esta percepción atraviesa tanto a votantes opositores (95,2%) como a quienes respaldan al oficialismo (59%), y se acompaña de un 69,6% de descreimiento hacia las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo que reporta un 1,9% de inflación en septiembre y un 23,6% acumulado anual. Especialistas y reportes técnicos del sector privado vinculan este desfasaje con la vigencia de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/05, cuya metodología asigna menor peso a rubros como vivienda, energía y transporte en comparación con la actualización 2017/18 postergada tras la salida de Marco Lavagna, generando una diferencia estimada de 8,6 puntos en la inflación acumulada.

Diagnóstico del mercado interno y proyecciones electorales rumbo a 2027



En el plano político, el informe de Zentrix Consultora indica que el malestar socioeconómico —donde el 64% califica negativamente la situación general del país frente a un 40,1% que evalúa mal su bolsillo personal— se traduce en un mapa electoral altamente atomizado. A un año de las elecciones nacionales, ningún referente político supera el 30% de intención de voto seguro y todos enfrentan niveles de rechazo cercanos o superiores al 50%, mientras se aguarda que los distintos bloques parlamentarios trasladen las demandas salariales y previsionales desde las comisiones de trabajo hacia el recinto legislativo. De acuerdo con el análisis de pisos y techos de la consultora, Axel Kicillof (28,7% de voto seguro) y Javier Milei (24,3%) lideran las bases más consolidadas, en tanto que figuras como Patricia Bullrich (techo del 48,6%), Myriam Bregman (techo del 45,7%) y Victoria Villarruel (techo del 29,3%) concentran el mayor margen de crecimiento dentro de sus respectivos espacios ideológicos.