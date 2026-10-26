Récord histórico de hostigamiento: Registran más de 270 ataques anuales contra periodistas en Argentina

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

Intervención internacional: El Foro de Periodismo Argentino ( FOPEA ) formaliza una denuncia urgente ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas . Récord histórico de ataques: Las agresiones a la prensa superan las marcas de años anteriores, con un crecimiento exponencial desde 2023.

Discurso oficial hostil: Más del 60% de los ataques provienen de declaraciones directas de la máxima figura del Poder Ejecutivo Nacional , evidenciando un salto cualitativo en la violencia verbal.

Censura y restricciones: El informe detalla cierres temporales de salas de prensa, campañas de desinformación con inteligencia artificial, presión judicial y represión en protestas callejeras.

BUENOS AIRES (Octubre de 2026).- El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) presenta formalmente una denuncia de alto impacto ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a cargo de Leopoldo Maldonado Gutiérrez. La presentación advierte sobre el grave deterioro institucional y las condiciones hostiles para el ejercicio del periodismo en la Argentina, solicitando una intervención urgente y directa ante el Estado nacional para garantizar los estándares internacionales de derechos humanos.

La presentación institucional se completa con un minucioso informe elaborado a partir del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, el cual registra una escalada sistemática de ataques contra la prensa. Las cifras oficiales muestran un incremento sostenido: los casos trepan de 116 incidentes en 2023 a 179 en 2024, y alcanzan un pico de 278 durante 2025. En lo que transcurre de 2026, este récord ya queda superado, mientras que más del 60% de las agresiones proviene de discursos directos del presidente Javier Milei, marcando un precedente crítico en la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

El dossier detalla asimismo la virulencia del discurso oficial en las últimas semanas, remarcando expresiones públicas intimidatorias hacia comunicadores destacados como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio. FOPEA alerta ante los organismos internacionales que la evocación explícita de violencia física contra profesionales identificados con nombre y apellido constituye un salto cualitativo en la hostilidad institucional. Del mismo modo, el expediente incorpora registros sobre represión a trabajadores de prensa en inmediaciones del Congreso, campañas de desinformación masiva mediante fake news generadas por inteligencia artificial, restricciones al acceso a la información pública, y un crecimiento exponencial de las demandas judiciales orientadas a la censura previa.

Ante este escenario crítico, la organización civil exige que la Relatoría remita una comunicación oficial al Estado argentino y promueva una visita formal al país en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). FOPEA reitera su solidaridad con todos los trabajadores de prensa afectados y recuerda que la libertad de prensa no representa un privilegio sectorial, sino una garantía fundamental para el derecho inalienable de toda la sociedad a estar informada.

Infografía de Datos: Evolución Anual de Agresiones a la Prensa

Período Anual Casos Registrados Principal Origen Identificado Principales Tipologías de Ataque Año 2023 116 casos Actores políticos diversos Discursos estigmatizantes y trabas al acceso Año 2024 179 casos Poder Ejecutivo Nacional Hostigamiento verbal y restricciones institucionales Año 2025 278 casos Altos funcionarios y redes oficiales Crecimiento de demandas judiciales y escraches Año 2026 (Parcial) Récord superado Discurso presidencial directos (>60%) Amenazas explícitas, fake news con IA y censura