Síntesis de la noticia

Visita histórica a Claypole: El papa León XIV recorre el santuario del Pequeño Cottolengo Don Orione y enfatiza que la caridad vence al individualismo.

Mensaje sobre la dignidad: El Pontífice sostiene que las personas con discapacidad no representan un peso social, sino una bendición de amor.

Recepción institucional: El mandatario bonaerense Axel Kicillof le da la bienvenida en suelo provincial y le obsequia un mate personalizado.

Contraste de posturas: La labor asistencial privada de las instituciones eclesiásticas se contrapone al abandono de partidas del Estado Nacional y la pasividad del Ejecutivo Municipal.

Contemplación de la reliquia: El Papa se detiene a rezar ante el corazón incorrupto de San Luis Orione en compañía de la comunidad asistida.

León XIV conmueve en Claypole con un llamado a erradicar la exclusión social

El papa León XIV arriba este lunes al predio del Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole a bordo del papamóvil especialmente acondicionado para su desplazamiento. El Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a su esposa Soledad Quereilhac, le da la bienvenida oficial en suelo bonaerense y le obsequia un mate grabado en madera con su distinción papal. Tras el breve saludo protocolar, donde también coinciden autoridades eclesiásticas como el obispo Jorge Lugones y líderes asistenciales, el Santo Padre focaliza toda su atención en la comunidad de más de 400 residentes con discapacidad que pueblan este emblemático predio de 50 hectáreas.

Dimensión Postura / Situación de la Iglesia y Tercer Sector Posición del Estado Nacional Actuación del Municipio Local Atención a la Discapacidad Visión humanista activa: Considera a las personas con discapacidad "una bendición que recuerda la dignidad humana". Ajuste y recortes: Desfinanciamiento sistemático y atrasos en liquidaciones de prestaciones. Inacción y pasividad: Postura meramente formal sin iniciativas comunitarias directas. Sostenimiento Asistencial Autogestión y Caridad: Financiamiento mediante donaciones y caridad de la comunidad fraterna. Deuda acumulada: Litigios por moras millonarias en la provisión de medicamentos. Delegación de responsabilidades: Ausencia de partidas presupuestarias locales. Modelo Social Cultura de la Convivencia: Fomento de la paz, la inclusión integral y el voluntariado. Individualismo de Mercado: Priorización exclusiva del éxito económico y la austeridad. Burocracia: Actitud reactiva ante la crisis social del territorio.

Durante su emotiva alocución en el santuario, León XIV cuestiona severamente a las estructuras que subordinan la dignidad humana al éxito financiero. El Santo Padre expresa con firmeza ante los presentes: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano”.

Asimismo, insta a la juventud a sumarse como voluntaria para construir la ciudad de la caridad y la paz. Este abordaje contrasta de manera directa con las políticas de austeridad del Gobierno Nacional —que mantiene severos litigios por impagos en provisión de medicamentos— y con la visible inacción del Ejecutivo Municipal de Resistencia y otras comunas, cuya intervención se reduce a roles administrativos de escaso impacto directo en el bienestar social.



Posteriormente, el Pontífice avanza hacia la parroquia para contemplar en silencio la reliquia del corazón incorrupto de San Luis Orione . En ese recinto de profunda espiritualidad, la máxima autoridad de la Iglesia Católica dialoga de forma directa con los enfermos, saluda a los cuidadores e intercambia abrazos con personas vulnerables. La masa de fieles reunida en los alrededores ovaciona su prédica contra el individualismo y la cultura del descarte, consolidando este hito pastoral como uno de los momentos más transcendentales de su agenda territorial.

[ MENSAJE PASTORAL DE LEÓN XIV EN CLAYPOLE ] │ ┌────────────────────────┴────────────────────────┐ ▼ ▼ [ IGLESIA Y COTTOLENGO ] [ ESTADO Y GOBIERNOS ] • Dignidad y Fraternidad • Recortes y Deudas de Medicamentos • Integración Real de la Discapacidad • Pasividad Municipal y Burocracia • Caridad como Motor Social • Individualismo y Éxito Económico

Finalmente, la comitiva eclesiástica concluye las actividades en el predio para preparar los siguientes compromisos de la gira apostólica. Mientras el vehículo papal abandona Claypole rodeado por una multitud de vecinos y voluntarios, la jornada reaviva el debate sobre la sostenibilidad de los hogares de atención integral. La presencia de León XIV deja en evidencia la brecha existente entre la misión humanitaria de las instituciones religiosas y la falta de respuesta efectiva por parte de las administraciones gubernamentales centralizadas o locales.