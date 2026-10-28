Paritaria mercantil 2026: Comercio sella un incremento salarial del 5,7% y un bono extraordinario de 50 mil pesos

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las principales entidades empresariales concretan un nuevo entendimiento paritario que establece un incremento salarial del 5,7% junto con un bono extraordinario. Esta actualización beneficia a miles de trabajadores mercantiles y garantiza una estructura de pagos escalonada hasta fin de año.
Actualidad - Nación28 de octubre de 2026Chaco On LineChaco On Line

 Puntos clave de la noticia

  • Acuerdo paritario mercantil: Las cámaras empresariales y el gremio firman una nueva revisión salarial para el sector comercial.

  • Porcentaje de incremento: Se establece una suba del 5,7% sobre las escalas básicas del CCT N° 130/75.

  • Esquema de pagos fraccionados: El aumento se divide en tres tramos iguales de 1,9% para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026.

  • Bono extraordinario: Se otorga una suma única de $50.000 abonada en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y noviembre.

  • Próxima revisión económica: Las entidades firman el compromiso de reunirse en enero de 2027 para evaluar la evolución inflacionaria.

Empleados-de-comercio-26-07-23-02
Empleada de comercio

BUENOS AIRES (Octubre de 2026).- El sector del comercio y los servicios experimenta un movimiento clave en su esquema de remuneraciones mientras la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), liderada por los referentes gremiales, firma junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) una nueva revisión paritaria mercantil. Este trascendental acuerdo impacta de manera directa en el poder adquisitivo de los empleados del sector privado, estableciendo pautas salariales claras para el cierre del ejercicio anual en curso.

Las partes involucradas pactan un incremento salarial del 5,7% calculado sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75, tomando como referencia los valores vigentes al mes de septiembre de 2026. Dicha suba se instrumenta de forma trimestral y fraccionada con el propósito de acompañar la dinámica económica actual: un 1,9% rige a partir de octubre de 2026, otro 1,9% se aplica desde noviembre de 2026, y el tramo final del 1,9% entra en vigencia en diciembre de 2026.

Como complemento al porcentaje de recomposición, el sector empleador otorga una suma extraordinaria y por única vez de carácter no remunerativo por un total de $50.000. Este monto adicional se divide en dos cuotas iguales de $25.000 cada una, las cuales se liquidan conjuntamente con los haberes correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2026, aportando un alivio financiero inmediato al bolsillo de los trabajadores.

Ante un escenario macroeconómico dinámico, el entendimiento contempla una cláusula de seguimiento por la cual los firmantes asumen el compromiso formal de reunirse nuevamente en el mes de enero de 2027 para analizar las variaciones económicas e inflacionarias. Asimismo, el convenio especifica que las mejoras no resultan vinculantes para los acuerdos particulares suscriptos en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, aunque instituyen el piso convencional mínimo a partir de su homologación oficial.

📊 Gráficos y Cuadros de la Negociación Paritaria

Cuadro 1: Cronograma de Incrementos Salariales (Octubre - Diciembre 2026)

Tramo de AplicaciónPorcentaje de AumentoBase de CálculoCarácter
Octubre 20261,9%Escala Básica Septiembre 2026Remunerativo
Noviembre 20261,9%Escala Básica Septiembre 2026Remunerativo
Diciembre 20261,9%Escala Básica Septiembre 2026Remunerativo

Cuadro 2: DistribuciNo Remunerativo / No Acumulativoón del Bono Extraordinario

CuotaImporteMes de LiquidaciónNaturaleza
Primera Cuota$ 25.000Octubre 2026No Remunerativo / No Acumulativo
Segunda Cuota$ 25.000Noviembre 2026
Total Extraordinario$ 50.000Octubre y NoviembrePago Único Fraccionado

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