¿Por qué los dólares comerciales no alcanzan para frenar la tensión cambiaria?
PUNTOS PRINCIPALES DE LA NOTICIA
Protagonismo del análisis técnico: El equipo de especialistas de
Zentrix Consultora publica un diagnóstico integral basado en datos oficiales del INDEC y el Banco Central, identificando que los recursos actuales permiten cumplir solo dos de los tres objetivos macroeconómicos planteados para 2027.
Desbalance en el flujo de divisas: Entre enero y septiembre de 2026, el
superávit comercial alcanza los US$ 21.198 millones, pero las compras de dólares por parte de los ahorristas ascienden a US$ 27.755 millones, drenando la capacidad de retención de reservas.
Presión sobre el financiamiento y deuda: Con vencimientos en moneda extranjera por US$ 22.615 millones para 2027 y un
riesgo país en 939 puntos básicos , el acceso al crédito internacional permanece virtualmente cerrado.
Dos velocidades productivas: Mientras el agro y la minería muestran expansión, la industria opera al 58,5% de su capacidad instalada y acumula una caída de actividad del 4,4% entre marzo y agosto, afectando la recaudación tributaria real.
Variables decisivas para el próximo año: La consultora determina que únicamente una cosecha récord impulsada por el fenómeno El Niño y la continuidad del respaldo financiero externo logran destrabar la restricción sin sacrificar la desinflación ni el empleo.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Noviembre de 2026).- El equipo de analistas de Zentrix Consultora presenta su más reciente estudio macroeconómico, donde advierte que la economía argentina ingresa al ciclo electoral de 2027 atrapada en un complejo trilema financiero. Según el documento elaborado por la firma especialista en estadística y ciencia de datos, resulta matemáticamente inviable sostener al mismo tiempo un dólar bajo como ancla inflacionaria, acumular reservas internacionales para afrontar vencimientos y reactivar el consumo interno. "Con los recursos actuales no alcanza para sostener a la vez el dólar, las reservas y la actividad", señala textualmente el informe de Zentrix Consultora, subrayando que avanzar en dos de estos frentes inevitablemente tensiona al tercero mediante tasas de interés elevadas o pérdida de divisas.
En el plano externo y financiero, la investigación destaca que el cambio en el escenario geopolítico tras las elecciones en Estados Unidos, Brasil e Israel altera la percepción de certidumbre sobre el respaldo internacional disponible. Los expertos de Zentrix Consultora ponen el foco en el comportamiento del índice EMBI de JP Morgan, que escala desde un piso de 402 puntos en julio hasta ubicarse en 939 puntos básicos al cierre del 6 de noviembre. Este salto encarece cualquier intento de endeudamiento voluntario en más de nueve puntos porcentuales respecto al Tesoro estadounidense, obligando a depender exclusivamente de los organismos multilaterales y de las compras del Banco Central de la República Argentina para cubrir los US$ 22.615 millones que vencen durante 2027.
Asimismo, el estudio profundiza en la brecha entre la generación genuina de divisas y la dolarización de portafolios privados. Aunque la balanza comercial registra un desempeño sobresaliente que casi duplica las cifras de 2025, la demanda de billetes por parte de las personas promedia más de US$ 3.600 millones mensuales en el tercer trimestre, impulsada por un tipo de cambio real que se aprecia frente a la inflación acumulada. "Los dólares entran por un lado y salen por otro, y la acumulación de reservas queda atada al financiamiento, justo cuando este se encarece", explica el reporte de Zentrix Consultora, precisando que por paridad de poder adquisitivo relativa el peso argentino se encuentra un 83% más caro en dólares que tras la corrección cambiaria de diciembre de 2023.
Finalmente, la consultora proyecta tres escenarios posibles para el desenlace de 2027, condicionando el rumbo económico al rendimiento de la próxima campaña agrícola y a la evolución de las expectativas políticas. El análisis técnico remarca que la economía avanza actualmente a dos velocidades, con una recaudación tributaria en baja real del 2,7% y una pérdida acumulada de 354.128 empleos asalariados registrados, lo que exige un crecimiento real de ingresos fiscales del 8% para cumplir las metas presupuestarias. "Hoy los indicadores apuntan al escenario de estabilidad nominal con recesión, la cosecha es la principal carta para mejorar ese cuadro, y el riesgo país, la alarma que puede empeorar", concluye el documento estratégico de Zentrix Consultora.
Cuadro Comparativo: Los Tres Escenarios de Zentrix Consultora para 2027
Infografía de Datos Clave: Radiografía del Flujo de Divisas y Actividad (2026-2027)
📊 BALANCE DE DIVISAS (ENERO - SEPTIEMBRE 2026)
├── Ingreso por Superávit Comercial: ████████████████████░░░░░ US$ 21.198 Millones
└── Salida por Compra de Personas: ██████████████████████████ US$ 27.755 Millones
⚠️ Déficit neto en flujo privado: -US$ 6.557 Millones
📉 TERMÓMETRO DE RIESGO Y ACTIVIDAD
├── Riesgo País (Julio 2026): ████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 402 pts
├── Riesgo País (Noviembre 2026): ███████████████████░░░░░░░ 939 pts (+537 pts)
└── Umbral de Alerta Crítica: ████████████████████░░░░░░ 1.000 pts
🏭 INDICADORES DE ECONOMÍA REAL
├── Uso Capacidad Instalada Industria: 58,5%
├── Variación Actividad (Mar-Ago): -4,4%
└── Vencimientos Deuda Externa 2027: US$ 22.615 Millones
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