¿Por qué los dólares comerciales no alcanzan para frenar la tensión cambiaria?

Protagonismo del análisis técnico: El equipo de especialistas de Zentrix Consultora publica un diagnóstico integral basado en datos oficiales del INDEC y el Banco Central, identificando que los recursos actuales permiten cumplir solo dos de los tres objetivos macroeconómicos planteados para 2027.

Desbalance en el flujo de divisas: Entre enero y septiembre de 2026, el superávit comercial alcanza los US$ 21.198 millones, pero las compras de dólares por parte de los ahorristas ascienden a US$ 27.755 millones, drenando la capacidad de retención de reservas.

Presión sobre el financiamiento y deuda: Con vencimientos en moneda extranjera por US$ 22.615 millones para 2027 y un riesgo país en 939 puntos básicos , el acceso al crédito internacional permanece virtualmente cerrado.

Dos velocidades productivas: Mientras el agro y la minería muestran expansión, la industria opera al 58,5% de su capacidad instalada y acumula una caída de actividad del 4,4% entre marzo y agosto, afectando la recaudación tributaria real.