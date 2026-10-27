Nueva Ley de Coparticipación Federal: el debate legislativo pone en jaque la asimetría fiscal y exige competir entre iguales

El Congreso analiza la reforma integral del régimen de coparticipación fiscal mediante un diagnóstico técnico que cuestiona la vigencia de la normativa de 1988 y busca equiparar las oportunidades productivas de las provincias argentinas. Los referentes legislativos e institucionales impulsan un nuevo pacto federal para que el crecimiento exportador y los recursos estratégicos deriven en un desarrollo equitativo de todo el territorio nacional.
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PRINCIPALES PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA

  • Impulso legislativo estratégico: El Senado de la Nación reactiva el debate profundo sobre el régimen de coparticipación bajo la premisa de superar la transitoriedad de la Ley 23.548 y corregir los profundos desequilibrios fiscales entre las jurisdicciones.

  • Voces expertas y federales: Especialistas de Fundar, CIPPEC, legisladores nacionales y ministros de Economía provinciales confluyen en la necesidad imperiosa de replantear los criterios distributivos frente al impacto de los sectores exportadores, la minería y Vaca Muerta.

  • Asimetrías estructurales en la mira: Economías regionales como el Chaco reclaman infraestructura, conectividad y condiciones tributarias equitativas para neutralizar las brechas de desarrollo histórico y garantizar la competitividad territorial.

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RESISTENCIA/BUENOS AIRES (Octubre de 2026).- El Congreso de la Nación reactiva el debate legislativo en torno a la Ley 23.548 de Coparticipación Federal, un régimen concebido bajo carácter transitorio en 1988 que pervive como la columna vertebral del federalismo fiscal argentino. En el marco de un plenario convocado por la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado y liderado por el senador Eduardo Vischi, referentes económicos y legislativos analizan la urgencia de modernizar los criterios de distribución de recursos. La jornada, denominada “Repensar la coparticipación: del diseño federal a la realidad de las provincias”, pone de relieve las profundas disparidades estructurales que afectan la autonomía financiera de los distritos subnacionales.

Durante las exposiciones técnicas, Guido Zack (de Fundar), Luciano Laspina (director ejecutivo de CIPPEC), el diputado nacional Lisandro Nieri y el ministro de Economía salteño Roberto Dib Ashur advierten sobre el impacto nocivo de la actual arquitectura tributaria y proponen rediseñar los incentivos fiscales. Los especialistas señalan que los ingresos propios provinciales —con una fuerte injerencia de Ingresos Brutos— y la afectación de determinados tributos al sistema de seguridad social reducen de manera drástica la masa coparticipable, profundizando el ahogo financiero de las administraciones provinciales frente a sus crecientes obligaciones en materia de servicios públicos e infraestructura.

El escenario macroeconómico actual, traccionado por la expansión exportadora de sectores estratégicos como la minería y los hidrocarburos de Vaca Muerta, reconfigura la discusión sobre la riqueza generada en el interior del país. Sin embargo, gran parte de los recursos derivados de estas actividades extractivas permanecen al margen de la masa coparticipable general, lo que genera un divorcio inocultable entre los enclaves productivos de altos ingresos y las jurisdicciones periféricas. Los actores legislativos y económicos sostienen que el federalismo no debe limitarse a catastrar dónde se extraen los bienes primarios, sino garantizar que la renta extraordinaria nutra un fondo compensador de infraestructura y conectividad federal.

Para economías regionales históricamente postergadas como la chaqueña, las asimetrías geográficas y logísticas constituyen un freno estructural para competir en condiciones de paridad. La falta de energía adecuada, rutas competitivas y esquemas de financiamiento diferencial condicionan las oportunidades de agregación de valor en el agro y la industria local. Por este motivo, los sectores parlamentarios e institucionales enfatizan que cualquier esquema de reforma fiscal exige superar el mero reparto aritmético de fondos y apostar a la construcción de un acuerdo político duradero que iguale las líneas de largada para todas las provincias argentinas.

Infografía y Datos Clave

Cuadro Comparativo: Sistema Vigente vs. Desafíos de la Reforma

Componente del RégimenSituación Actual (Ley 23.548)Propuestas de Reforma Estructural
Antigüedad de la NormaSancionada en 1988 con carácter transitorio.Actualización conforme al mandato de la Constitución Nacional de 1994.
Distribución de RecursosCriterios rígidos y desactualizados respecto al mapa productivo.Criterios objetivos basados en costos prestacionales y brechas de infraestructura.
Impacto de la Minería / EnergíaExclusión parcial o nula de los flujos extraordinarios de Vaca Muerta y minería.Incorporación de esquemas de convergencia fiscal y coparticipación de rentas estratégicas.
Presión Tributaria LocalAlta dependencia de tributos distorsivos provinciales (Ej. Ingresos Brutos).Armonización fiscal federal y reducción de asimetrías tributarias regionales.

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