El área educativa del Chaco ajusta el calendario de la Evaluación Integral de Lengua y Matemática para estudiantes de séptimo grado del nivel primario, trasladando la prueba del 26 y 27 de noviembre al 1 y 2 de diciembre. Los aspirantes con examen de ingreso a escuelas secundarias que registran alta demanda de bancos conservarán las fechas originales y no repetirán la instancia en diciembre.