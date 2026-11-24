Reprograman para el 1 y 2 de diciembre la evaluación integral de 7° grado con el nuevo cronograma escolar
PUNTOS CLAVE DE LA REPROGRAMACIÓN
Nuevas fechas generales: La Evaluación Integral de Lengua y Matemática para 7° grado pasa del 26 y 27 de noviembre al 1 y 2 de diciembre.
Exámenes de ingreso sin cambios: Los postulantes a secundarias con sobredemanda rinden el 26 y 27 de noviembre en cada colegio y quedan eximidos de repetir la prueba en diciembre.
Competencias evaluadas: Las consignas miden comprensión lectora, resolución de problemas y pensamiento crítico a partir de los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y los diseños vigentes.
Cinco localidades con examen de ingreso: Participan instituciones de Resistencia, Juan José Castelli, Las Breñas, General San Martín y Las Palmas.
Doble cronograma operativo: El esquema separa la evaluación diagnóstica de cierre de ciclo de las pruebas de admisión en establecimientos secundarios.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- El área de planeamiento educativo modifica el cronograma de la Evaluación Integral de Lengua y Matemática dirigida a quienes cierran el 7° grado del Nivel Primario, moviendo la convocatoria inicial del 26 y 27 de noviembre hacia el 1 y 2 de diciembre. La medida otorga mayor margen de estudio a los grupos escolares y ordena la logística de aulas en las escuelas primarias consultadas en el portal educativo oficial del Chaco. Desde el equipo técnico sostienen que "la reprogramación busca dar aire pedagógico a los cursos sin alterar la seriedad de la medición final de primaria".
Las pruebas toman como base los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y el diseño curricular vigente para evaluar comprensión lectora, resolución de problemas y pensamiento crítico al cierre de la trayectoria escolar. Los docentes y equipos directivos utilizan estos resultados para detectar fortalezas y vacíos reales en el aula y organizar apoyos focalizados según los lineamientos de evaluación educativa nacional. Voceros del área técnica remarcan que "cada escuela transforma estos datos en estrategias concretas para acompañar a los chicos que necesitan un empujón extra".
En paralelo, los alumnos preinscriptos en escuelas secundarias con sobredemanda de vacantes mantienen su examen de ingreso en las fechas originales del 26 y 27 de noviembre dentro de cada institución secundaria. Quienes rinden esa instancia de admisión no vuelven a presentarse a la evaluación integral de los días 1 y 2 de diciembre, evitando superposiciones durante el tramo final del ciclo lectivo según las pautas de organización del ciclo escolar y vacantes. Según explican fuentes del área de evaluación, "mantener las fechas del ingreso evita confusiones en las familias y permite que cada secundaria organice sus mesas con normalidad".
El esquema divide en dos carriles claros el cierre de 7° grado para resguardar la asistencia estudiantil y la aplicación ordenada de ambas pruebas en toda la provincia. Equipos escolares, familias y estudiantes consultan los padrones y cronogramas internos de cada establecimiento para confirmar sedes y horarios antes del inicio de las jornadas, siguiendo las recomendaciones generales sobre orientación escolar y transición a secundaria.
Cronograma comparativo y sedes de ingreso
Escuelas secundarias que aplican examen de ingreso
Gráfico de distribución de fechas y recursos visuales
NOVIEMBRE (Examen de ingreso) DICIEMBRE (Evaluación Integral 7° grado)
[26 Nov] ████████████ Ingreso Secundaria [1 Dic] ██████████████████ Lengua y Matemática
[27 Nov] ████████████ Ingreso Secundaria [2 Dic] ██████████████████ Lengua y Matemática
1. Gráfico de cronograma bimodal
2. Cuadro de cobertura territorial
3. Infografía de competencias evaluadas
4. Guía de consulta institucional (en colores)
Lo más visto
Estatales provinciales: Este viernes 20 cobran el Refrigerio y el jueves 26, el aumento del 20%
Paritarias estatales en Chaco: ATE rechaza oferta sobre el refrigerio y exige recomposición salarial al básico
“El Buen Conductor Tiene Premio”: lanzan una campaña vial que sortea cascos entre motociclistas responsables
Crecida en Chaco: suman 2.026 los evacuados y persiste la alerta roja en tres localidades
El fenómeno El Niño extiende su impacto durante el verano: especialistas de la UNNE y Brasil advierten sobre la crecida del río Paraná