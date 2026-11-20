Más de 30 productores independientes del Nordeste Argentino ultiman los detalles para la décima edición del tradicional encuentro cervecero en el Parque 2 de Febrero de Resistencia. En paralelo, las comisiones de trabajo parlamentario analizan los proyectos de impulso productivo, habilitaciones e interés comunitario que llegan al recinto legislativo para fortalecer la economía regional.