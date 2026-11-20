Trabajadores municipales rinden exámenes de oposición para ocupar 75 cargos jerárquicos en Resistencia
SÍNTESIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA NOTICIA
75 puestos en disputa: Los trabajadores compiten por jefaturas, direcciones y direcciones generales que permanecen vacantes o desiertas de convocatorias previas.
Protagonismo del mérito: Los agentes estatales atraviesan cuestionarios de opción múltiple, revisión de legajos y defensas orales sobre funciones técnicas.
Sedes institucionales: Las instancias evaluativas tienen lugar en la sala de capacitaciones de López y Planes 637 y en las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE.
Consolidación institucional: La convocatoria representa la cuarta edición consecutiva de este mecanismo de ascenso laboral, proyectado como política permanente para el personal.
RESISTENCIA (Noviembre de 2026).- Cientos de trabajadores de la administración local rinden actualmente las primeras evaluaciones del Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir puestos de conducción dentro de la renovada estructura orgánica. Los postulantes asumen el desafío de validar su trayectoria y conocimientos técnicos para acceder a 75 cargos jerárquicos, entre los que figuran jefaturas, direcciones y direcciones generales que se encuentran vacantes o resultaron desiertas en llamados anteriores. Lejos de las designaciones discrecionales, el foco de la jornada recae sobre el esfuerzo individual de los agentes que buscan progresar en la carrera administrativa a través de reglas claras y competitivas.
El proceso de selección coloca a los empleados en el centro de la escena mediante un esquema riguroso de tres etapas diseñadas para garantizar la idoneidad en el empleo público. En primera instancia, los concursantes enfrentan exámenes generales bajo la modalidad de cuestionario de opción múltiple, seguido por un exhaustivo análisis de antecedentes laborales y académicos, para culminar con pruebas orales enfocadas en los conocimientos específicos de cada área. Desde los equipos técnicos vinculados a la organización destacan el compromiso de los participantes y sostienen que "el retorno del concurso de cargos establece un eje fundamental para profesionalizar la función pública", subrayando además que "se trata de un proceso transparente que evalúa el mérito y la capacidad real de cada trabajador".
Para garantizar la imparcialidad y el rigor académico de las jornadas, los postulantes asisten a dos sedes externas de reconocido prestigio institucional en la capital chaqueña. Las evaluaciones generales se desarrollan en la sala de capacitaciones del Poder Judicial del Chaco, ubicada en calle López y Planes 637, un espacio equipado para asegurar la transparencia del examen escrito. Por su parte, las instancias de evaluación específica y defensa técnica trasladan la actividad a las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, donde los aspirantes demuestran su dominio operativo frente a los tribunales examinadores.
Esta convocatoria marca el cuarto certamen consecutivo impulsado bajo este esquema de meritocracia estatal, consolidando una práctica que los propios trabajadores y referentes institucionales proyectan como una política de Estado perdurable en el tiempo. Aunque la apertura formal responde a la reorganización administrativa vigente, el verdadero motor del proceso reside en la preparación de los concursantes, quienes ven en estas 75 vacantes jerárquicas una oportunidad legítima de crecimiento profesional y estabilidad institucional, más allá de las coyunturas de turno en los distintos niveles del Estado.
Cuadro Resumen del Proceso de Selección y Sedes
Infografía: Ruta del Postulante hacia los 75 Cargos Jerárquicos
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║ 🔵 RUTA DE LA MERITOCRACIA: 75 CARGOS JERÁRQUICOS EN DISPUTA 🔵 ║
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║ 🟢 PASO 1: INSCRIPCIÓN Y HABILITACIÓN ║
║ └──► Postulación a Jefaturas, Direcciones y Direcciones Generales. ║
║ (Cobertura de puestos vacantes y cargos desiertos previos). ║
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║ 🟡 PASO 2: EVALUACIÓN GENERAL (SEDE JUDICIAL) ║
║ └──► Lugar: López y Planes 637 (Sala de Capacitaciones). ║
║ Formato: Examen escrito de opción múltiple. ║
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║ 🟠 PASO 3: ANÁLISIS DE ANTECEDENTES ║
║ └──► Revisión objetiva de formación académica y desempeño laboral. ║
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║ 🔴 PASO 4: EXAMEN ESPECÍFICO Y ORAL (SEDE UNIVERSITARIA) ║
║ └──► Lugar: Facultad de Ciencias Económicas - UNNE. ║
║ Formato: Evaluación técnica sobre competencias del puesto. ║
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║ 🟣 META FINAL: CONSOLIDACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA ║
║ └──► 4.ª edición consecutiva del sistema de concursos por mérito. ║
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