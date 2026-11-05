Organizaciones rafaelinas impulsan un operativo solidario de rescate y asistencia para fauna chaqueña afectada por las inundaciones

Actualidad - Región05 de noviembre de 2026Chaco On LineChaco On Line

PUNTOS CLAVE DE LA NOTICIA 

  • Red solidaria interprovincial: Colectivos proteccionistas de Rafaela movilizan recursos propios, alimentos y medicamentos veterinarios hacia el noreste santafesino y chaqueño.

  • Impacto ambiental crítico: Las repentinas crecidas de los ríos desplazan a cientos de animales silvestres y domésticos hacia zonas urbanas inundadas y áreas vulnerables.

  • Logística ciudadana independiente: Vecinos, veterinarios y voluntarios coordinan brigadas de rescate sin depender de estructuras estatales.

  • Asistencia veterinaria de emergencia: Establecen puestos sanitarios temporales para la atención primaria de especies en peligro por el anegamiento.

La creciente de los ríos desborda los cauces naturales en el litoral y moviliza a la comunidad de Rafaela, que activa una urgente red de ayuda humanitaria para rescatar a la fauna silvestre y doméstica afectada. Las organizaciones proteccionistas asumen el rol principal frente a la emergencia ambiental y despliegan operativos logísticos independientes para asistir a los animales en riesgo.

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RAFAELA, SANTA FÉ (Noviembre de 2026).- Organizaciones civiles y redes de proteccionistas de animales de Rafaela consolidan un masivo operativo solidario para asistir a la fauna afectada por las recientes y drásticas crecidas de los ríos en la región  Litoral. La crecida repentina de los cauces acuáticos desplaza de forma violenta a numerosas especies silvestres y animales domésticos hacia zonas completamente anegadas, generando una crisis ambiental que moviliza la empatía ciudadana ante la falta de respuestas institucionales ágiles.

Frente a este escenario crítico, los voluntarios locales organizan colectas récord de alimento balanceado, insumos veterinarios, jaulas de traslado y medicamentos de urgencia en distintos puntos estratégicos de la ciudad santafesina. “La emergencia no espera gestiones burocráticas; los animales necesitan rescate inmediato y nuestra comunidad responde con el corazón y recursos propios”, declara con firmeza Sofía Martínez, referente de la agrupación proteccionista rafaelina, mientras coordina la salida del primer convoy de ayuda humanitaria hacia las zonas ribereñas afectadas.

El despliegue territorial se concentra en áreas críticas del norte provincial y zonas limítrofes, donde brigadas independientes de veterinarios y rescatistas establecen campamentos sanitarios temporales. En estos puestos de auxilio, los profesionales brindan atención clínica primaria, curan heridas por mordeduras o ahogamiento, y reubican a los ejemplares en refugios seguros mientras descienden los niveles del agua. La acción solidaria evidencia la potencia de la organización comunitaria autónoma frente a catástrofes socioambientales.

Los referentes locales apelan a la solidaridad empresaria y particular para sostener el flujo constante de camiones con vituallas, agua potable y elementos de primeros auxilios veterinarios hacia el territorio chaqueño. “Cada hora cuenta cuando el agua avanza y la fauna autóctona pierde su hábitat natural”, enfatiza el médico veterinario Esteban Gómez, coordinador técnico del operativo, al pie de las camionetas cargadas en Rafaela. La comunidad rafaelina consolida así un histórico lazo de hermandad solidaria, demostrando que la protección de la biodiversidad depende esencialmente de la acción directa de la sociedad civil.

Fuente: Radio Rafaela.Digital
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