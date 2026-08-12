Norte Grande: gobernadores debaten agenda estratégica de infraestructura y energía en Posadas

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Sede del encuentro: El Parque del Conocimiento en Posadas recibe la vigésima cuarta cumbre regional de mandatarios provinciales.

Ejes prioritarios: La agenda aborda tarifas energéticas, transporte de gas, obras viales y mitigación ante el impacto climático de El Niño.

Articulación federal: Participan referentes del Ejecutivo nacional para destrabar proyectos de conectividad y desarrollo productivo.

Comitiva oficial: Los ministros provinciales de Hacienda y de Infraestructura acompañan las gestiones estratégicas para el NEA y NOA.

Marca regional: Los gobernadores impulsan la consolidación institucional y comercial del bloque para potenciar las economías locales.



La ciudad de Posadas se convierte este miércoles en el epicentro político y económico del norte argentino con la realización de la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. El cónclave, que tiene como escenario el Parque del Conocimiento, nuclea a los mandatarios de la región para debatir una agenda federal común centrada en infraestructura, competitividad energética y conectividad vial.

Las deliberaciones cuentan con la presencia de referentes del Ejecutivo nacional, generando un espacio de negociación y diálogo directo para destrabar fondos y acelerar la ejecución de obras estratégicas. Entre los temas centrales del debate figuran las tarifas eléctricas, el esquema de transporte de gas, los desafíos logísticos y la prevención de contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Asimismo, los jefes provinciales avanzan en la consolidación definitiva de la marca institucional del bloque, una herramienta clave para posicionar los productos y el potencial turístico de las provincias del norte en los mercados internacionales. La jornada incluye la participación de ministros del área económica e infraestructura, quienes pulen los detalles técnicos de los convenios bilaterales y multilaterales orientados a potenciar el desarrollo productivo regional.



