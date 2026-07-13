Clima : confirman la presencia de El Niño y piden reforzar la prevención en el NEA

Puntos clave de la noticia



Estado del fenómeno: El Niño está plenamente confirmado con cerca del 100 % de probabilidad de continuidad durante todo 2026 y posible intensificación (moderada a muy fuerte) hacia fines de año y principios de 2027.

Escenario inmediato para Chaco: El trimestre julio-septiembre presenta registros pluviométricos normales, pero sin descartar tormentas severas puntuales.

Período de mayor riesgo: La primavera y el inicio del verano concentrarán las mayores complicaciones hidrometeorológicas para todo el NEA.

Situación del río Paraná: Se proyecta un repunte gradual del caudal frente a Corrientes a partir de la primavera, superando los promedios históricos hacia fin de año.

Factores externos: Las precipitaciones en el sur de Brasil y Paraguay elevarán el aporte hídrico general a toda la Cuenca del Plata.

Recomendación central: Reforzar de inmediato la limpieza de drenajes, la planificación municipal preventiva y el monitoreo permanente de los organismos oficiales.







RESISTENCIA. El fenómeno climático El Niño ya se encuentra plenamente establecido en la región y presenta una probabilidad cercana al 100 % de mantenerse durante el resto del año. Así lo confirma la Nota Técnica Nº 3 elaborada conjuntamente por el Observatorio de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y el Grupo de Modelagem Hidroambiental e Ecotecnologias de la Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), donde además señalan que el evento se fortalece hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

Si bien no se proyectan precipitaciones extraordinarias inmediatas para la provincia del Chaco en el corto plazo, los especialistas remarcan que la primavera y el inicio del verano concentran el mayor riesgo de tormentas severas y crecidas fluviales. Por tal motivo, instan a las autoridades y organismos locales a intensificar el mantenimiento de drenajes urbanos y las tareas de monitoreo con carácter de urgencia.

Chaco y las proyecciones para la primavera



El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que para el trimestre julio-agosto-septiembre las lluvias en Chaco se mantienen dentro de los parámetros normales, acompañadas de temperaturas promedio o superiores a lo habitual. Sin embargo, los expertos aclaran que un período "normal" no descarta la ocurrencia de tormentas intensas y concentradas, capaces de generar anegamientos en zonas urbanas y rurales.

Los modelos meteorológicos internacionales sugieren que la influencia de -El Niño se vuelve significativamente más perceptible hacia el final del invierno y a lo largo de la primavera, época en la que históricamente se incrementa el nivel de precipitaciones sobre el Nordeste argentino (NEA).

Recuperación paulatina del río Paraná

Un dato clave de la Nota Técnica Nº 3 radica en la respuesta hidrológica del sistema Paraná-Paraguay. Los modelos del programa europeo Copernicus anticipan que el caudal del río Paraná a la altura de Corrientes comienza una recuperación paulatina a partir de la primavera:

Octubre: se acerca a los promedios normales para la época.

Noviembre y diciembre: supera la media histórica de caudal.

Inicio del verano: algunos escenarios proyectan caudales elevados o muy elevados.

Esta evolución resulta crucial para la gestión del área metropolitana de Gran Resistencia, Corrientes y los municipios aguas abajo.

La mirada regional en la Cuenca del Plata



El análisis subraya que el riesgo hidrológico para el Litoral no se limita a las precipitaciones locales. Se esperan lluvias importantes en el sur de Brasil, Paraguay y el norte del Litoral argentino, las cuales incrementan el aporte de agua a toda la Cuenca del Plata e impactan de manera directa sobre las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú.

Preparación activa sin alarmismo



Desde el Observatorio UNNE-UFSM enfatizan que la llegada de El Niño exige anticipar decisiones en lugar de generar pánico. Recomiendan a municipios e instituciones la adopción de "medidas de bajo arrepentimiento", centradas en la limpieza preventivas de canales, el refuerzo de infraestructura y el seguimiento constante de las alertas emitidas por el SMN, la Administración Provincial del Agua (APA) y Defensa Civil.