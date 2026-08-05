Cambio de autoridades en Secheep: Carlos Camargo asume la presidencia y ratifica la continuidad de la gestión

Puntos clave de la noticia

Traspaso de mando: Carlos Camargo asume la presidencia de SECHEEP este viernes en reemplazo de José Bistoletti.

Continuidad operativa: La reunión de transición en Casa de Gobierno establece el seguimiento de las políticas energéticas vigentes.

Perfil técnico: Camargo cuenta con trayectoria previa en el sector eléctrico y la función pública provincial.

Motivo del cambio: Bistoletti deja el cargo por razones personales y continuará colaborando en otras áreas gubernamentales.

Desafíos operativos: La nueva conducción prioriza la eficiencia administrativa, la atención al usuario y la preparación del sistema de cara al verano.



RESISTENCIA (Agosto de 2026) .- Carlos Camargo asume este viernes la presidencia de SEChEEP en reemplazo de José Bistoletti. El traspaso se formaliza tras un encuentro de transición en Casa de Gobierno, encabezado por la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, y el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez.

Durante la reunión, Meiriño reconoce la labor de Bistoletti al frente de la empresa provincial y destaca la incorporación de Camargo por su trayectoria en el sistema energético chaqueño. La funcionaria señala la importancia de sostener las líneas de trabajo actuales para mantener la prestación del servicio a los usuarios.

Por su parte, el ministro Hugo Domínguez explica que la renovación de autoridades responde a motivos personales del presidente saliente. Asimismo, el titular de Infraestructura indica que Camargo colabora con el ministerio desde el inicio de la gestión en proyectos del sector, como la incorporación de parques solares para diversificar la generación de energía en la provincia.

José Bistoletti remarca que la entrega de mando se desarrolla de manera ordenada y con la información necesaria para garantizar el funcionamiento continuo de la empresa. El presidente saliente confirma su alejamiento por razones de índole personal.

Finalmente, Carlos Camargo asume la conducción con el objetivo de administrar los recursos operativos de la compañía y responder a la demanda energética del Chaco. El nuevo funcionario prioriza la optimización del servicio eléctrico y la estabilidad del sistema interconectado provincial.